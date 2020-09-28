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Скончался первый и последний государственный секретарь Узбекистана Рахим Раджабов
10:11 29.09.2020

Скончался бывший госсекретарь Узбекистана Рахим Раджабов
Ушел из жизни первый и последний государственный секретарь Узбекистана, бывший премьер-министр Рахим Раджабов.

В возрасте 83 лет скончался первый и последний государственный секретарь Узбекистана, бывший премьер-министр Рахим Раджабович Раджабов, подтвердили информацию "Газете.uz" в правительстве.

Сообщается, что Рахим Раджабов родился в 1937 году в колхозе им. Ленина Каракульского района Бухарской области в семье служащих. Окончил Среднеазиатский политехнический институт в Ташкенте (1960).

С 1960 года был направлен на завод "Ташсельмаш". Работал инженером-конструктором, технологом, мастером, начальником цеха. Затем был начальником цеха в Государственном конструкторском бюро по машинам для хлопководства, Государственном бюро по машиностроению союзного Минтракторсельмаша в Ташкенте, возглавлял Государственное специальное художественно-конструкторско-технологическое бюро Минместпрома республики. Работал главным инженером производственного объединения "Узбексельмаш".

В 1980-х годах был директором Ташкентского экскаваторного завода, директором завода "Алгоритм", генеральным директором государственного производственного объединения "Машхлопок" в Ташкенте. Являлся членом ЦК Компартии Узбекистана.

Работал заместителем председателя Кабинета Министров при президенте Узбекистана (1990−1992), а в мае 1992 года стал первым и последним государственным секретарем при президенте. В декабре 1992 года в связи с упразднением должности госсекретаря был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана.

Ранее в интервью УзА Рахим Раджабов рассказывал об обиде на первого президента Узбекистана Ислама Каримова, уничтожении промышленности и строительстве автозавода в Асаке.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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