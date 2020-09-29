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    Туркменистан   | 
Туркменский Халк Маслахаты единогласно одобрил решение о прекращении своей деятельности
13:25 29.09.2020

25 сентября в перерыве заседания Халк Маслахаты состоялось очередное, одиннадцатое заседание Меджлиса шестого созыва. Депутаты Меджлиса Туркменистана обсудили проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", сообщает ТДХ.

Вынесенный на рассмотрение проект Конституционного закона был единодушно одобрен и принят. Решение депутатов огласила на продолжившимся заседании Халк Маслахаты председатель Меджлиса Гульшат Маммедова.

Затем президент Курбанкули Бердымухаммедов подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана". Закон вступит в действие 1 января 2021 года.

В связи с его принятием деятельность Халк Маслахаты Туркменистана прекращается в соответствии с распоряжением председателя Халк Маслахаты К. Бердымухаммедова "О признании утратившим силу 1-го распоряжения Председателя Халк Маслахаты Туркменистана от 25 сентября 2018 года".

В соответствии с только что подписанным законом "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана", гласящим, что первые выборы членов палаты Халк Маслахаты Национального Совета Туркменистана (Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана) будут назначены президентом, К. Бердымухаммедов подписал постановление Халк Маслахаты о назначении первых выборов членов Халк Маслахаты Национального Совета Туркменистана на последнее воскресенье марта 2021 года, а также проведении организационных работ по налаживанию деятельности данной структуры.

Источник - gundogar.org
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