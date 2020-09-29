Втянет ли Карабах Россию в новую войну. За интересы Армении и Азербайджана будут биться Анкара и Москва? - "СП"

14:51 29.09.2020 Втянет ли Карабах Россию в новую войну

За интересы Армении и Азербайджана будут биться Анкара и Москва?



Дмитрий Родионов

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Михаил Нейжмаков

Юрий Селиванов



Посол Армении в России Вардан Тоганян оценил возможность обращения за помощью к Москве и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.



Дипломат отметил, что Ереван при необходимости может обратиться к России за новыми поставками оружия. Реализация договоренностей о поставках вооружения, по его словам, "идет в нормальном режиме".



Накануне армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван осознает возможность перехода военных действий на свою территорию. По его словам, эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.



То есть Армения осознает, что в войну может быть втянута Россия, которая, согласно договору о коллективной безопасности, должна защитить союзника, если война начнется на его территории.



А в Москве осознают вероятность такого сценария? Готовы ли к нему?



- Комментарий Вардана Тогоняна по военно-техническим вопросам и перспективам обращения за помощью к ОДКБ, скорее всего, демонстрация лояльности в отношении Москвы, - считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Его реплики, что у Армении нет планов по обращению за помощью к партнерам по этой организации, а также пока не идет речь о новых поставках вооружений, можно понять как сигнал, что Ереван не собирается трактовать уровень поддержки со стороны России и союзников по ОДКБ в нынешней ситуации как недостаточный.



Характерно, что после серьезного обострения ситуации непосредственно на армяно-азербайджанской границе в июле 2020 года посол Армении в РФ высказывался о поставках вооружений из России в схожем ключе ("те заказы, которые размещены, и то, что мы ожидаем в плановом режиме, этого вполне достаточно для обеспечения безопасности нашей страны"), по сути, подчеркивая, что Ереван считает существующий уровень военно-технической поддержки со стороны Москвы вполне приемлемым.



Вряд ли Ереван рассчитывает на военное вмешательство России в конфликт или оказание военной поддержки по линии ОДКБ. В последнем случае - еще и потому, что в данную организацию, как известно, входят государства, поддерживающие весьма тесные контакты с Азербайджаном (прежде всего, Белоруссия и Казахстан).



Здесь снова можно провести параллели между активизацией вооруженного противостояния в июле и сентябре 2020 года (хотя и в разных точках). Вспомним хотя бы июльское заявление представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, что его страна не считает необходимым обращаться в ОДКБ "за вмешательством или какими-либо действиями". Скорее, реалисты в Ереване могут надеяться на дипломатические усилия России по новому "замораживанию" конфликта.



"СП": - А в России на что рассчитывают? Что все само рассосется?



- Россия, скорее всего, сейчас рассчитывает, что ни одной из непосредственно вовлеченных сторон и их союзников затяжное вооруженное противостояние окажется не выгодным. Хотя ряд наблюдателей заявляет о прямом вмешательстве турецких военных в конфликт публичные, заявления Анкары до сих пор были многообещающими для Баку по форме, но обтекаемы по сути.



Турция вовлечена одновременно в несколько конфликтов и затяжной характер военного противостояния на Южном Кавказе для нее на самом деле рискован. Поэтому пока велика вероятность, что Анкара будет ориентироваться не на развертывание конфликта на несколько фронтов и масштабную открытую военную поддержку для Баку, а скорее на успешную для азербайджанских сил, но быструю военную операцию, которая усилила бы ее переговорные позиции, в том числе в диалоге с Москвой.



- К сожалению, вынужден допустить, что нынешние власти Армении, вполне доказавшие свою неразборчивость в средствах и методах в период своего прихода к власти, могут играть краплеными картами и в данном случае, - говорит обозреватель ИА News Front Юрий Селиванов.



- В том числе, использовать в своих целях действующий Договор о коллективной безопасности, статья четвертая которого гласит: "Если одно из государств - участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами - участниками как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.



В случае совершения агрессии на любое из государств - участников все остальные государства - участники по просьбе этого государства - участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН"



Ситуация усугубляется еще и тем, что действующие армянские власти допустили в своей стране весьма значительное политическое присутствие Запада и возможность его непосредственного влияния на решения, принимаемые Ереваном.



В этих условиях нельзя исключать, что речь может идти о попытке сознательного втягивания в конфликт России с учетом ее связанности договорными обязательствами перед Арменией.



Однако указанный выше Договор дает Москве определенную пространство для маневра в связи тем, что он основан на признании возникшей ситуации случаем агрессии против одного из государств-членов ОДКБ. В этом ключевом пункте позиция российской стороны может существенно отличаться от армянской. В том плане, что существование непризнанного самой Арменией Нагорного Карабаха, как основного очага конфликта, фактически на территории Азербайджана, позволяет РФ, при необходимости, весьма расширительно толковать понятие "агрессии" в данной ситуации.



В любом случае никакого автоматизма реакции РФ, на что возможно, очень рассчитывают в Ереване, ожидать не приходится. Тем более, что у Москвы есть очень серьезные интересы как в Азербайджане, так и в отношении Турции. Вполне очевидно, что Кремль не позволит втянуть себя в чужую игру и будет настаивать на своей третейской посреднической роли как максимуме возможного для обеих сторон.



С точки зрения геополитики дальнего прицела, нынешняя вспышка крупномасштабных боевых действий, чреватых угрозой существованию самой Армении, должна стать мощным побуждающим стимулом для народа и властей этой страны в плане радикального переосмысления своего положения на карте мира. И к пониманию того, что Армения как полностью самоопределяющееся государство, не имеющее никаких существенных обязательств перед Россией, обречена на практически вечное пребывание на краю пропасти. Такое положение может быть исправлено только одним способом - полным восстановлением исторического единства с великим Русским народом, вплоть до воссоздания государственных форм такого Союза.



В этом смысле ситуация с Арменией является, практически модельной, для всех окраинных республик бывшего СССР, которые, получив так называемую "независимость от России", одновременно стали, в сущности беззащитными перед любой экспансией извне. В результате Молдова находится под контролем Румынии, Украина под пятой США, на Белоруссию точат зубы польские и прибалтийские реваншисты, Армения испытывает возрастающее давление Турции и ее региональной агентуры, положение республик Центральной Азии также достаточно шаткое и чреватое дальнейшим ухудшением в любой момент.



Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время. в связи с явным возрастанием внешних угроз, формируется мощный стимул для возвращения большинства республик бывшего Советского Союза в лоно исторически состоятельного и геополитически оправданного государственного союза с Россией.



"СП": - А в Азербайджане понимают, что в случае перехода войны на территорию Армении, они столкнутся с Россией? А Турция готова воевать с Россией за интересы Азербайджана?



- На сегодняшний день преждевременно утверждать, что полномасштабная армяно -азербайджанская война, тем более с участием Турции, уже стала свершившимся фактом. Подобные и даже более крупные вспышки случались и раньше, стороны всегда рассматривали их не столько как самоцель, сколько как способ решения своих текущих политических и финансово-экономических проблем.



Не исключено, что и на этот раз военное обострение стало неким итогом закулисных договоренностей, преследующих определенные геополитические цели, в том числе и антироссийского характера. Обе стороны конфликта могут иметь такого рода договоренности со своими западными и региональными партнерами, в частности, в рамках общей западной стратегии, направленной на усиление военно-политического давления на Россию.



"СП": - Что по этому поводу думают в Москве? Понимают ли, где находится точка невозврата? Ведь и Ереван, и Баку в вопросах вооружения и боеприпасов зависят от России? Получается, если прекратить поставлять оружие, война прекратится?



- Нет, не прекратится. Во-первых, потому, что источники снабжения оружием диверсифицированы. Особенно у Азербайджана. Что касается Армении, то Москва не допустит резкого изменения баланса военных сил в пользу одной из сторон. В этом смысле любой факт активизации внешних военных спонсоров Баку неизбежно вызовет компенсирующую российскую реакцию.



Во-вторых, оружия в регионе накоплено достаточно много. В-третьих, по мере расходования оружия и боеприпасов войны обычно не заканчиваются, но просто становятся менее интенсивными и могут продолжаться в таком виде еще много лет. В конце концов, в первобытные времена люди воевали только палками и костяными ножами. Но войны от этого отнюдь не прекращались.



Военные действия, в результате которых страдают и несут потери обе страны, в условиях незыблемости военного баланса, обеспечить поддержание которого у России есть все возможности, неизбежно, рано или поздно, приведут к общей усталости от осознания очевидной бесперспективности дальнейшего обмена ударами и, в конечном счете, к снижению военной активности до уровня, характерного для этого региона уже больше тридцати лет.



Именно это, скорее всего, имел в виду Дмитрий Песков, который призвал прекратить боевые действия в Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло. Источник - СвободнаяПресса

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