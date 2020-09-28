Йемен ждет обмена пленными. Хуситы и правительство Хади договорились о самой масштабной сделке за пять лет конфликта

15:59 29.09.2020

Неделя переговоров понадобилась хуситам и сторонникам признанного международным сообществом правительства Йемена, чтобы достичь соглашения об обмене пленными, в результате которого на свободу будут выпущены более 1 тыс. человек. Если договоренность будет реализована, это станет самым масштабным обменом пленными за пять лет йеменского конфликта.



"Делегаты, представляющие правительство Йемена и "Ансар Аллах" (хуситское движение.- "Ъ"), договорились немедленно освободить первую группу из 1081 задержанных и плененных",- говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Международного комитета Красного Креста. Именно при содействии Красного Креста и ООН стороны йеменского конфликта вели в течение недели переговоры в Женеве. Согласно достигнутым договоренностям, в ходе обмена заключенными будут освобождены 681 человек, воюющих на стороне "Ансар Аллах", и 400 человек, поддерживающих правительственные силы. Среди последних должны быть 15 саудовцев и четверо суданцев. Предполагается, что договоренность будет реализована в течение двух недель.



Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии, а часть верного ему правительства остается в Адене, где, в свою очередь, идет борьба за власть между официальными властями и сепаратистским Южным переходным советом. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны.



До начала переговоров в Женеве речь шла об освобождении 1,4 тыс. человек: 520 хуситов и 900 сторонников правительства, в том числе генерала Насера Мансура Хади - брата президента Йемена. На данный момент имена тех, кто будет освобожден, неизвестны, однако, по информации агентства AFP, освобождение генерала Хади отложено.



Решение об обмене пленными и заключенными было принято еще в декабре 2018 года в ходе первых за несколько лет переговоров между представителями "Ансар Аллах" и признанного международным сообществом правительства Абд-Раббу Мансура Хади. В первоначальных списках было около 15 тыс. человек, однако судьбу многих из них еще предстоит установить. Несколько раундов обмена заключенными состоялось во второй половине прошлого года, но максимальное число освобожденных за раз не превышало 400 человек. В феврале на переговорах в Иордании стороны конфликта договорились о масштабном освобождении 1420 заключенных. Однако ситуация с коронавирусом помешала реализации договоренности. К обсуждению деталей вернулись только в сентябре, как раз в ходе переговоров в Женеве, но список на обмен в итоге сократился.



Впрочем, ООН и другие международные посредники надеются, что процесс обмена пленными будет продолжен и женевская договоренность - первый, но не последний шаг по построению доверия между сторонами конфликта.

В то же время существуют опасения, что обмен может быть сорван или отложен и это усугубит ситуацию.



Спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, приветствуя достигнутые в Женеве договоренности, заявил, что дальнейшая цель - добиться согласия сторон конфликта подписать совместное заявление о прекращении огня, которое включит в себя решения о разблокировании портов, аэропортов и дорог.



Дело в том, что в июле правительство Йемена назвало несбалансированным проект документа, подготовленный к подписанию Мартином Гриффитсом. В начале сентября спецпредставитель генсека ООН направил сторонам конфликта обновленный, уже четвертый вариант совместной декларации. По информации близкого к йеменским переговорам источника "Ъ", план стал более сбалансированным, в нем скорректированы главные спорные моменты. В частности, предусматривается полное открытие аэропорта Саны для внутреннего и международного авиасообщения без ограничения направлений и авиакомпаний. Кроме того, предлагается направить портовые сборы Ходейды только на зарплаты служащим.



Остальные темы - полное прекращение огня и возобновление переговоров по политическому урегулированию - остались без изменения.



Пока стороны конфликта публичного ответа на предложения Мартина Гриффитса не дали. По информации источника "Ъ", они по-прежнему не склонны к уступкам. Так, правительство Хади готово согласиться с открытием аэропорта, но с рядом ограничений: летать не везде и только йеменской авиакомпанией. Хуситы хотят сохранить за собой право распоряжаться доходами от порта Ходейды, это право оспаривает у них правительство.



Не прекращается и вооруженный конфликт "на земле". Выступая в середине сентября в ООН, Мартин Гриффитс обратил внимание на постоянные нарушения соглашения о прекращении огня в Ходейде, проблемах в других районах Йемена, касающихся как боевых действий, так и нехватки продовольствия, топлива и других товаров первой необходимости. Кроме того, хуситы продолжают обстреливать территорию Саудовской Аравии, в ответ авиация арабской коалиции совершает налеты на Сану и другие йеменские населенные пункты. Информация об очередном запуске хуситами беспилотника в направлении Саудовской Аравии появилась одновременно с новостями о заключении договоренности по пленным. Все это вызывает скепсис по поводу возможности скорых подвижек в урегулировании ситуации в Йемене. Тем более что конфликт между правительством Хади и "Ансар Аллах" в стране не единственный. Однако господин Гриффитс отступать не намерен, и у него есть полная поддержка всех членов Собвеза ООН, включая Россию, о чем заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".



Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 28.09.2020,