Народ не бунтует - значит, приспособился..., - Е.Гонтмахер

16:03 29.09.2020 Пока Россия не расстанется с инфантильной национальной идеей, все экономические планы правительства будут лишь "разговорами в пользу бедных".



Как собирается российская власть поднимать экономику после вынужденного "вирусного" спада? В СМИ сообщили о правительственном плане, который будет стоить почти 6,5 трлн рублей и должен вывести страну на экономический рост в 3% в год. Экономисты отнеслись к нему с достаточной долей скепсиса.



Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор:



Прежде всего нам нужна помощь малому и среднему бизнесу. Тогда как в этом плане, который просочился в прессу, речь идет прежде всего о поддержке крупного бизнеса. Опорных, системных компаний, которые, которые, конечно, составляют основу российской экономики.



Но вот, хорошо, вернулись мы на "доковидный" уровень, допустим, 2019 года. А ведь уже тогда стоял вопрос о реформах, экономических прежде всего. Вот это и надо делать дальше. Основа для выхода из кризиса в России - это выход в другую реальность. И для этого очень хороший повод был бы сейчас.



Нужно налаживание инвестиционного климата, бизнес-климата. А у нас упор все-таки делается на государственные инвестиции, на госрегулирование. Ставится цель выйти на 3% в год роста. А за счет чего - прежних факторов? Прежний небольшой рост в 1-2% у достигался за счет цен на нефть и газ, и потребительского спроса, который толкал вперед торговлю, кредитование. Но теперь по доходам у населения никаких перспектив оптимистических, даже официальных, нет. Будет 3% как бы роста, а доходы будут даже еще меньше (это предусмотрено), больше пойдет на госинвестиции.



Получается, что такой драйвер, как потребительский спрос, не будет работать. А с нефтью и газом цены уже до уровня в $60-70 вряд ли дорастут. Европейские тенденции не способствуют росту рынка нашей нефти и газа. Даже если цена будет держать на уровне $40-50, как сейчас, спрос будет падать. Энергосберегающие технологии пробивают себе дорогу. В Европе выход из кризиса видят в новых технологиях, а не в возврате к старому.



Так что малому и среднему бизнесу надо помочь как будущему пространству для главного экономического роста. Это решит и вопросы занятости: безработица-то высокая. В плане ставится задача ее снизить, а за счет чего? Но этот малый и средний бизнес должен иметь поле для развития. А сейчас для него наступают вторые тяжелые времена. Им отложили выплату налогов. Но никто им эти налоги не простил. Ну, снизили в два раза социальные платежи, но это не так существенно. И сейчас те деньги, которые есть в резерве, надо бы направить на налоговые каникулы на пару-тройку лет. Должен быть доступ к электричеству и помещениям, и цены должны быть снижены, они для бизнеса запредельные. Цены на ГСМ для сельского бизнеса, для фермеров, которые платят больше, чем мы на бензоколонке. Надо всячески бороться с административным присутствием там: наши силовики любят пошарить внутри этого сектора. Снижение регуляторной нагрузки, всякие проверки отменить по максимуму.



И тогда социальная политика приложится. Пенсии обещано в будущем году проиндексировать выше инфляции. Но здесь надо восстановить индексацию работающим пенсионерам. Чтобы их стимулировать работать. Как только им отменили индексацию, их занятость (по крайней мере - официально) сократилась чуть ли не на треть. А вообще-то эти люди нужны на рынке труда, как гардеробщики, вахтеры. Вот пусть молодые идут заниматься бизнесом, а эти ниши займут работающие пенсионеры. Это важно для тех семей, где есть безработные. Надо продолжить выплаты семьям с детьми - пусть не до 10 тысяч, как два месяца платили, но хотя бы до регионального прожиточного минимума.



Есть ли надежда на все вышесказанное? Сомневаюсь. Наше государство исходит из того, что народ же не бунтует - значит, приспособился. А правительство доложит Путину, что у нас 3% роста.



Дмитрий Орешкин, политолог и экономический географ:



Ясно, что придется тратить золотовалютные резервы, другого варианта просто нет, для этого их и собирали. И здесь, я думаю, нет расхождений между носителями разных точек зрения. Вопрос в том, как тратить.



Вот, г-н Белоусов отвечает за национальные проекты и настаивает на том, чтобы тратить через эту структуру. Но только что опубликована оценка Счетной палаты как раз по исполнению нацпроектов в Республике Крым. И основной вывод: там половина всех нацпроектов не смогла достичь плановых показателей даже по освоению средств. 75% не выполнено, и по 20% просто не представлены отчеты: деньги куда-то ушли, а на что и как, судить не представляется возможным. Сильно подозреваю, что нечто похожее и по другим регионам. Похоже, что белоусовский вариант, поддержанный Путиным, не самый оптимальный.



Есть другие экономисты, которые считают, что надо создавать институциональную среду для развития бизнеса. Это, условно говоря, команда системных либералов: Кудрин, Греф, Чубайс и т. д. Проблема в том, что этот путь, вроде более заманчивый, во-первых, требует противоестественных для вертикали решений: послаблений административного регулирования, снижения налогов, невмешательства в бизнес и т. д. - чего очень трудно ожидать в такой момент, когда государство вынуждено усиливать свою роль.



Беды с Белоруссией, которой надо помогать. Постоянные опасения, что социальные трудности в стране нарастают и, соответственно, требуется все больше социальной казны на затыкание локальных дыр типа Хабаровска. И власть в этом смысле просто вынуждена оперировать дирижистскими методами, исполнять ручное управление.



И, наконец, третье, очень важное соображение - это время. Институциональная среда - покуда ты ее создашь, покуда она начнет работать, покуда в нее поверят - это годы, и это надо было делать значительно раньше. А сейчас, если это начать, то позитивные изменения произойдут - если! - через несколько лет.



Де факто, я думаю, правительство обречено идти по пути усиления дирижистской составляющей, которая неэффективна, но которая, пусть и с низким КПД, все-таки может работать. А система альтернативная означает ослабление вертикалистских методов, переход от ручного управления к созданию благоприятной среды - на это у кремлевской вертикали не остается ни времени, ни желания. Обстановка, по существу, предвоенная, диктует необходимость все консолидировать под руководящей рукой президента.



Поэтому у меня никакого оптимизма насчет правительственного плана нет. Заранее понятно, что он будет исходить из путинских приоритетов сильной вертикали, ручного управления и затыкания дыр, а предложения системных либералов такими и останутся. Надо было бы создавать среду, но создавать ее нельзя и некогда. То, что надо бы сделать - эта модель власти сделать не может, не готова. Теоретически надо было бы еще лет пять назад привлекать иностранные инвестиции, создавать льготный режим и т. д. Но мы же шли прямо противоположным путем. Сейчас мы в таком узком коридоре возможностей, что даже и советы давать довольно бессмысленно.



Страна богатая, рухнуть-то мы не рухнем, но впереди маячит системное торможение, которое раньше называлось брежневским застоем. Горбачевских ошибок эта власть не совершит. поэтому вынуждена будет завинчивать гайки все жестче.



Владимир Левченко, финансовый эксперт, аналитик:



Тех людей, которые в правительстве и около него уже давно этим занимаются, надо отправить мести улицы. Без этого все планы будут разговорами в пользу бедных. Я участвовал в бесчисленном количестве таких разговоров и составлении планов, которые ложились на стол президенту. Их составителям говорили нечеловеческое спасибо и вешали медали, и все это так оставалось.



После 2011 года власть между денежными потоками от нашего экспорта и остальным населением построила китайскую стену. Цена на бензин росла независимо от цены на нефть. У власти все равно все хорошо, независимо от того, каково населению. А чтобы жить стало лучше, люди должны захотеть самостоятельно для этого что-то сделать. И пока этого не будет, всякие разговоры на эту тему лишены всякого смысла. Какая у нас сейчас национальная идея? Инфантильная! Страна, в которой мы живем - наша? Все действия в ней производятся кем? Нами. А в результатах этих действий виноват кто угодно, кроме тех, кто их произвел. На Западе, американцы что-то подсунули, или вон на Востоке. И этот идиотизм на ура воспринимается абсолютным большинством людей нашей страны. Пока мы эту национальную идею кардинально не поменяем и не начнем показывать, что круто быть взрослыми и брать ответственность за свои решения на себя, все экономические вещи - это пустая работа.



Не помню, как звали министра финансов Французской Республики после франко-прусской войны, которую Франция проиграла - но он вышел на площадь Бастилии, встал на трибуну и сказал одно слово: "Обогащайтесь!" У нас Бухарин повторил его спустя годы. Но пока наша власть как огня боится финансово самостоятельных людей и основной своей экономической целью ставит тотальное уничтожение таковых, о чем мы с вами можем говорить?



Беседовал Леонид Смирнов

29 сентября 2020, Источник - rosbalt.ru

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