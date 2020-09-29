"У нас нет Министерства здравоохранения" – Каздепутаты

16:09 29.09.2020

"У нас нет Министерства здравоохранения" – депутаты о провале борьбы с КВИ

Министерство здравоохранения попало под шквал критики депутатов. Народные избранники возмутились: почему врачам, заболевшим коронавирусом, до сих пор не выплатили компенсации?



Алексей Рыблов, 26 сентября 2020



Министерство здравоохранения попало под шквал критики депутатов. Народные избранники возмутились: почему врачам, заболевшим коронавирусом, до сих пор не выплатили компенсации?

По данным мажилисменов, с марта ковидом заразились 12 830 медиков, а единовременную выплату увидели только 1800 человек. Еще хуже ситуация с посмертной компенсацией. 10 миллионов тенге получили 25 семей, а ведь опасная инфекция унесла жизни почти 200 медиков.

Позже в Минздраве заявили, что не заплатили тем врачам, кто заразился не на работе. Но депутаты потребовали разъяснений лично от министра Алексея Цоя. Его спикер нижней палаты вызвал на ковер.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента РК:

– В ближайшее время мы на фракции партии Nut Otan пригласим министра Цоя с руководителями других госорганов, и пусть он отчитается. Почти полгода не выполняется поручение президента. В чем дело? Медработники в тяжелейших условиях работали, в первых рядах были. У кого-то здоровье пошатнулось, кто-то сам скончался. И до сих пор не исполнили.

Что интересно, депутаты уже не первый раз пытаются добиться встречи с членами Кабмина. В начале сентября также вызывали в Парламент премьер-министра. От Аскара Мамина хотели услышать, куда потратили 18 миллиардов, выделенных на борьбу с пандемией. А еще узнать, почему его правительство провалило работу.

Нуржан Альтаев, депутат Мажилиса Парламента РК:

– А то получается, что сняли министра здравоохранения и на этом все успокоились. А кто будет отвечать за сложившееся? Просим вас представить на наше обсуждение анализ по сложившейся ситуации с выводами и предложениями по устранению причин провала работы некоторых государственных органов.

Но глава Кабмина пока не нашел времени, чтобы заглянуть в Парламент. Найдет ли его министр здравоохранения, тоже большой вопрос. Алексей Цой и с журналистами общаться уже перестал.

Багдат Коджахметов, официальный представитель Министерства здравоохранения РК:

– Каждая минута у него расписана. Вот буквально полтора месяца назад, когда мы познакомились, в круглосуточном режиме. Я думал, в Минздраве работают роботы, потому что, когда они высыпались, когда виделись с членами семьи, я не знаю. Сегодня все сотрудники системы здравоохранения – ну и конечно, в первую очередь сам министр – просто в круглосуточном режиме занимаются решением вопросов здравоохранения. Когда министр выступит с пресс-конференцией, как и обещал вам. 30 сентября будет его пресс-конференция на базе СЦК, может быть, плюс-минус один день.

И то, что каждая минута у Алексея Цоя расписана, стало понятно буквально на следующий день. Пока в столице журналисты ждали выхода министра к прессе, он в Алматы пил чай с блогерами. Так называемые лидеры общественного мнения заполонили Facebook одинаковыми, как под копирку, фотографиями с министром. То есть на чаепитие время есть, а на то, чтобы ответить на вопросы, которые задают журналисты и депутаты, – нет?

Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Мы сделали запрос по использованию средств, которые выделило государство через месяц после объявления ЧС. И до сегодняшнего дня ответа мы еще не получили на этот запрос. Видимо, настолько сложно дать ответ, что время затягивается. И это очень плохо. Потому что если бы ответ был получен вовремя, то правительство могло бы тогда проанализировать ситуацию и сделать выводы. А сегодня они этого сделать не могут.

Не могут назвать, кто виноват, что в аптеках не было лекарств, а в больницах – коек? Почему провизорные центры стали источниками распространения вируса и тысячи врачей заболели сами? Кто и когда за все это понесет ответственность?

Хотя некоторых чиновников все же накажут.

Например, бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. Его подозревают в растрате более полумиллиарда тенге. Он арестован на два месяца. Ждет суда. Лишился кресла и замакима Алматы Сапарбек Туякбаев. Он в разгар дефицита лекарств заявлял, что таблеток достаточно, а алматинцы просто на этом "хайпуют".

Но, глядя на эти фотографии, можно поспорить, кто сегодня на самом деле хайпует. А главное – чем закончится эта игра в молчанку. Ведь Минздраву пора встречать вторую волну коронавируса, но там, кажется, еще не разобрались, почему не удалось победить первую.

Ирина Смирнова, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Разбираться и смотреть, кто провалил эту работу. Это же можно проанализировать или увидеть. Но такое чувство, вот например, у меня, что у нас нет Министерства здравоохранения. Что нужно опираться только на себя, на свои возможности и готовить свой иммунитет к тому, чтобы встретиться с вирусом.