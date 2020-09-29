Турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, пилот погиб

17:19 29.09.2020

Су-25 ВВС Армении сбит турецким истребителем F-16. Пилот самолета погиб.



Как сообщили в армянском Минобороны, F-16 вылетел с аэродрома в Азербайджане и прикрывал беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам в Армении.



Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян предупредил, что вмешательство Турции в карабахский конфликт "не останется без ответа". Он отметил, что Ереван будет уничтожать азербайджанские и турецкие беспилотники при помощи систем ПВО, а в случае применения истребителей F-16 задействует российские комплексы "Искандер".