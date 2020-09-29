|17:42 В Минске одну из улиц назвали в честь Героя СССР из Узбекистана Гуляма Якубова
17:39 Умер правитель Кувейта эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
17:36 Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается, - В.Катасонов
17:31 Попасть в список помилованных Бердымухамедовым стоило $700
17:25 Сражения за Карабах грозят стать жестокой бойней, - Иван Преображенский
17:19 Турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, пилот погиб
17:17 Foreign Policy (США): Республиканская и Демократическая партии движутся к краху
16:09 "У нас нет Министерства здравоохранения" – Каздепутаты
16:03 Народ не бунтует - значит, приспособился..., - Е.Гонтмахер
15:59 Йемен ждет обмена пленными. Хуситы и правительство Хади договорились о самой масштабной сделке за пять лет конфликта
14:51 Втянет ли Карабах Россию в новую войну. За интересы Армении и Азербайджана будут биться Анкара и Москва? - "СП"
14:50 Алиев и Эрдоган ведут большую игру на Большом Ближнем Востоке, - С.Тарасов
13:25 Туркменский Халк Маслахаты единогласно одобрил решение о прекращении своей деятельности
10:11 Скончался первый и последний государственный секретарь Узбекистана Рахим Раджабов
10:07 Новый хоким Наманганской области отменил строительство Namangan City. Одним дурь-прожектом меньше
09:54 Сергей Глазьев: В рамках Большого Евразийского партнерства нужны содержательные долгосрочные инициативы
09:38 КирВыборы. Это не плебисцит, а просто финиш, - А.Ажиев
09:24 Русско-Персидский военный альянс состоялся? - К.Душенов
09:21 Международное право умерло. Да здравствует международное право! - И.Нагаев
08:51 Во что обойдется РФ армяно-азербайджанская война, - "НГ"
08:48 Обещать не значит купить. Торговая сделка КНР и США не выполняется
|Турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, пилот погиб
17:19 29.09.2020
Су-25 ВВС Армении сбит турецким истребителем F-16. Пилот самолета погиб.
Как сообщили в армянском Минобороны, F-16 вылетел с аэродрома в Азербайджане и прикрывал беспилотники, которые наносили удары по населенным пунктам в Армении.
Ранее посол Армении в РФ Вардан Тоганян предупредил, что вмешательство Турции в карабахский конфликт "не останется без ответа". Он отметил, что Ереван будет уничтожать азербайджанские и турецкие беспилотники при помощи систем ПВО, а в случае применения истребителей F-16 задействует российские комплексы "Искандер".