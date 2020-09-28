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Сражения за Карабах грозят стать жестокой бойней, - Иван Преображенский
17:25 29.09.2020

Победа любой из сторон, если она будет сопровождаться захватом территории противника, неизбежно обернется новыми этническими чистками.

Армяне и азербайджанцы увлеченно стреляют друг в друга из всего, что у них есть. Это уже мало похоже на "пробу сил" - скорее, настоящая война.

На территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха второй день идут бои. Накануне с семи утра Азербайджан начал "контрнаступление", при этом Армения и власти почти никем не признанной НКР утверждают, что на азербайджанцев никто не нападал. Как всегда, никто не хочет выглядеть агрессором, однако военные действия идут, и кроме солдат гибнут мирные граждане.

Баку и Ереван не в первый раз меряются силами. Совсем недавно, в июле 2020 года, они несколько дней уже вели интенсивные бои, причем не на территории самопровозглашенного Нагорного Карабаха - разделительной линии, возникшей после перемирия 1994 года, а на государственной границе двух стран. Тогда никто не получил решительного преимущества, однако многие говорили, что это была проба сил со стороны Азербайджана.

У Армении, которая и так де-факто контролирует НКР и семь районов собственно азербайджанской территории, прилегающие к Карабаху, нет никаких рациональных поводов начинать новую войну. Другое дело азербайджанские власти. У них в стране в этом году из-за падения цен на нефть и общего коронакризиса ощутимо снизился уровень жизни и, соответственно, выросло недовольство населения. Переключить внимание на "победоносную войну" - самый простой и испытанный способ. Перестрелки на границе - частое дело, так что всегда есть к чему придраться и начать "контрнаступление".

Особенно, когда за твоей спиной такая громада, как Турция. Президент этой страны Реджеп Эрдоган, после того, как продавил референдум о расширении своих полномочий, последовательно расширяет зону турецкого влияния. В том числе, при помощи военной силы. Турецкие военные сражаются в Сирии, присутствуют в Ливии, а теперь официальная Анкара прямо заявляет, что поддерживает Азербайджан и готова за него вступиться. При этом армянская сторона уверяет, что турки уже активно это делают, в том числе, при помощи своей боевой авиации.

Армения, в свою очередь, может надеяться на Россию, если та выполнит свои союзнические обязательства по Договору о коллективной безопасности. Условий для этого два: нападение должно быть непосредственно на Армению (а не на Карабах), и Ереван должен официально запросить военную помощь.

У России на армянской территории есть крупная военная база в Гюмри, а турецкие военные недавно проводили крупные учения в азербайджанской Нахичевани. При этом туркам, стоит напомнить, уже приходилось сбивать российские самолеты.

В общем, если в планах Азербайджана полноценная война, а не очередная прощупывающе-отвлекающая операция, то большой конфликт в Закавказье (или на Южном Кавказе, как этот регион называют на Западе) практически неизбежен. Как минимум, это будет региональная война с втягиванием соседних государств, а как максимум - глобальное противостояние с вмешательством Евросоюза, США, исламского мира, а также террористических организаций разного толка.

И тут можно долго анализировать возможности сторон, обсуждать геополитические расклады и закулисные предпосылки этой войны. Например, планы Турции начать добычу природного газа в Черном и Средиземном морях. Но важнее просто сказать - погибнут тысячи.

Нет никаких шансов, что это будет "цивилизованная война". За три с лишним десятка лет, прошедших с начала карабахского конфликта, две соседних "советских республики" разошлись очень далеко. В обеих странах выросло новое поколение, и воспитано оно в ненависти к врагам, которых они никогда не видели и с которыми не общались. В конце 1980-х годов тут было всякое - в том числе, спасение соседей, друзей и родственников другой национальности. Теперь соседей просто нет, с 1994 года две страны живут, разделенные линией фронта "замороженной" войны. В Азербайджан, например, в последние годы нельзя въехать даже просто с армянской фамилией в паспорте. Медиа двух стран полны поистине человеконенавистнических высказываний, причем у азербайджанцев, как у проигравшей в прошлом стороны, эта риторика заметно жестче.

Как будут вести себя выпестованные этим расчеловечивающим дискурсом молодые солдаты? Брать пленных? Соблюдать международные конвенции? Защищать мирное население, вне зависимости от его национальности, с учетом того, что на территории Нагорного Карабаха даже русских осталось чуть больше сотни, а азербайджанцев и вовсе чуть ли не двое? Ведь остальным в ходе войны пришлось покинуть свои дома - разумеется, тем, кто выжил.

Скорее всего, победа любой из сторон, если она будет сопровождаться захватом территории противника, неизбежно обернется новыми этническими чистками. Даже "просто" депортация мирного населения - это, боюсь, слишком оптимистический прогноз.

Вот чем новая карабахская война страшнее всего с гуманитарной точки зрения. Именно поэтому необходимо стремительное вмешательство в ситуацию условного "международного сообщества" и предельно жесткое давление на любую из сторон конфликта, которая попытается его развивать и продолжать.

К сожалению, надежд на такое вмешательство немного. Россия и Турция в сложившейся ситуации сами уже почти стороны конфликта, США заняты ноябрьскими президентскими выборами, а Евросоюз в его нынешнем состоянии вряд ли готов (и способен) на кого-то надавить. Так что вся надежда на паритет сил, который в очередной раз и заставит прекратить боевые действия.

Иван Преображенский

28.09.2020

Источник - rosbalt.ru
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