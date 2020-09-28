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    Туркменистан   | 
Попасть в список помилованных Бердымухамедовым стоило $700
17:31 29.09.2020

28 сентября 2020

Попасть в список помилованных Бердымухамедовым стоило $700
В честь Дня независимости президент Гурбангулы Бердымухамедов помиловал 815 заключенных – 812 граждан страны и трех иностранцев.

Причастные к составлению списков помилованных и сами помилованные рассказали корреспондентам "Хроники Туркменистана", как они составляются.

За месяц до акции в пенитенциарные учреждения поступает письмо с указанием статей Уголовного кодекса, по которым можно помиловать осужденных, если они искренне раскаиваются в совершенном преступлении и если за время отбывания наказания не совершили противоправных действий.

Администрация учреждения выбирает таких людей и через командиров отрядов (из числа заключенных) интересуется, готовы ли они написать просьбу о помиловании и дать взятку. Ее сумма варьируется, в этот раз она составляла $700.

Затем командиры отрядов представляют в администрацию списки согласных, где указываются не имена заключенных, а нашитые на робу номерки.

Согласившимся с условиями разрешают отправить сообщение или позвонить родным, чтобы те оплатили необходимую сумму. После оплаты человек включается в список соответствующего пенитенциарного учреждения. Все списки отправляются в Ашхабад, общий идет на подпись президенту.

С 10 до 13 часов 25 сентября в пенитенциарных учреждениях Туркменистана прошли мероприятия, посвященные освобождению из заключения людей.

По данным корреспондентов ХТ, такие акции проходят по одинаковому сценарию. На площади внутри тюрьмы устанавливают сцену, украшенную ковром и портретом президента. Справа от портрета висит плакат с надписью: "Выражаем искреннюю благодарность великому Аркадагу, услышавшему мольбы раскаявшихся осужденных".

25 сентября двум членам из семьи каждого помилованного разрешили прибыть в учреждение, где он отбывал наказание. Для этого родственники получили медицинскую справку об отсутствии COVID-19 и разрешение на поездку в местном отделении полиции.

На торжественное мероприятие пропускали лишь одного родственника. Там также присутствовали представители хякимлика, прокуратуры, полиции, суда и общественных объединений.

Среди помилованных отобрали по 10-15 человек "приемлемой внешности и способных хорошо произнести фразу с плаката". Люди выходили на сцену, называли имя, место постоянного проживания и благодарили президента. После их выступления все помилованные уже хором повторяли благодарность в адрес главы государства: "Hormatly Prezidentimize alkyş aýdýarys! Goý, Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik bolsun!".

По завершению мероприятия людей выпускали из учреждения по одному в сопровождении родственника, чтобы не было толпы, как это происходило при акциях помилования раньше.

Источник - hronikatm.com
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