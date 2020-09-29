Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается, - В.Катасонов

17:36 29.09.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 29.09.2020 |



Об этом 100 лет назад предупреждал Карел Чапек



Одной из отличительных особенностей ХХ века была царившая в мире гонка вооружений. Гонка продолжается и сегодня, но ее акценты сместились. Сегодня ставка делается не столько на наращивание мощи обычных вооружений и оружия массового поражения, сколько на информационно-компьютерные технологии, на цифровизацию всех сторон жизни человека и общества – финансов, экономики, государственного управления, образования, военного дела, быта. Информационно-компьютерные, или цифровые, технологии рассматриваются как универсальное средство, с помощью которого можно контролировать население, укреплять международную конкурентоспособность своей экономики, обеспечивать безопасность и наращивать военную мощь.



Продуктами этой гонки являются цифровые валюты, системы накопления больших массивов информации (big data), масса "умных" вещей, обеспечивающих контроль над человеком в режиме online, искусственный интеллект.



Мировая элита (хозяева денег) всячески педалирует гонку цифровых технологий, имея в виду, что в конечном счете из отдельных продуктов научно-технического прогресса будет выстроен мировой электронный концлагерь. Туда будут загнаны остатки человечества, за вычетом тех, кто будет уничтожен в том числе путем массовой вакцинации, а мировая элита встанет у руля мирового правительства. Я не сгущаю краски – об этих планах мировой элиты известно из многих источников. В том числе из литературных произведений жанра антиутопии [романы "Мы" (1920 г.) Евгения Замятина, "О дивный новый мир" (1932 г.) Олдоса Хаксли, "1984" (1948 г.) Джорджа Оруэлла, "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери (1953 г.) и др.].



Авторы этих книг не были просто фантазерами. Они имели широкий кругозор, пытливый ум, интуицию, а ряд из них – доступ к информации с грифом "секретно". Большая часть того, что описано в известных антиутопиях, уже сбылась. Например, 100 лет назад Евгений Замятин описывал тоталитарное общество далекого будущего, где люди не будут иметь имен, вместо них – цифровые идентификаторы.



Все, что я вижу сегодня, укладывается в алгоритмы построения "дивного нового мира", описанные в романах-антиутопиях. И становится понятно, что собой представляет так называемая пандемия COVID-19. Это организованная мировой элитой дымовая завеса, которая призвана помочь ускорить построение электронного концлагеря, уничтожение части населения планеты, развал национальных государств, легализацию мирового правительства.



В тот период, когда страны были скованы карантином, принимался ряд решений, которые только на первый взгляд кажутся странными. Например, закон о проведении эксперимента по развитию искусственного интеллекта в Москве. Это ряд поручений правительству и государственным корпорациями и организациями по вопросам, относящимся к генетической информации. В частности, главе "Роснефти" Игорю Сечину поручено создать и возглавить Центр комплексных генетических исследований и генетического редактирования. Национальному исследовательскому центру "Курчатовский институт" поручено создание и обеспечение функционирования информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации". В тексте списка поручений используется термин "технологии геномного редактирования". В начале июня был принят федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении. Когда эти элементы "паззла" будут соединены, мы увидим общую картину.



Остановлюсь на первой из перечисленных инициатив – касательно искусственного интеллекта (ИИ). Полное название закона: "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"". О рисках для граждан и всей страны, которые несет закон об ИИ, уже говорилось и писалось немало. Опросы ВЦИОМ, которые были проведены после принятия закона об ИИ, показали, что с осторожностью к технологии ИИ относятся около половины представителей бизнеса; 43% опрошенных компаний не используют в своей работе искусственный интеллект и не планируют делать это в ближайшее время. Треть респондентов имели крайне смутное представление об ИИ, а 12% респондентов прямо высказались против закона, опасаясь непредсказуемых последствий. Свою обеспокоенность по поводу принятого закона высказал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Использование искусственного интеллекта, по его мнению, таит в себе угрозу массовой чипизации. Глава СПЧ выделил два негативных пункта московской системы: огромное количество датчиков и камер, отслеживающих передвижения граждан; все данные отправляются в единый федеральный регистр.



Я уже не говорю о многочисленных опасениях со стороны представителей академической науки и специалистов в области high tech. Особенно выделяется следующее опасение: искусственный интеллект способен к самообучению и делает это быстрее, чем человек. Иначе говоря, человеческий мозг может оказаться неконкурентоспособным по сравнению с ИИ.



Уже на сегодняшний день человеческий мозг не в состоянии просчитать последствия внедрения ИИ для человечества. Можно ли в такой ситуации выпускать джинна из бутылки? Может быть, человеку следовало бы заняться восстановлением собственного интеллекта, а не пытаться его заменить искусственным? Подобные вопросы стали возникать у некоторых людей еще задолго до того, как появились компьютеры, Интернет, нейросети и другие атрибуты цифрового мира.



Особо хочу обратить внимание на чешского писателя Карела Чапека (1890-1938). Он достоин того, чтобы быть названным среди десяти самых выдающихся писателей ХХ века. Остановлюсь на его пьесе "R.U.R.", написанной сто лет назад, в 1920 году. Кстати, это не только дата создания известного литературного произведения, но и рождения термина "робот". Аббревиатура R.U.R. расшифровывается как Rossum"s Universal Robots ("Универсальные роботы Россмуса").



Действие пьесы разворачивается на фабрике, производящей искусственных людей – роботов. Слово "робот" – из словацкого языка: robota означает "каторга", "тяжелая работа", "барщина". Роботы из пьесы Чапека – это продукт биотехнологии, они составляются из разных тканей и органов, выращиваемых на фабрике. Они внешне похожи на людей.



История роботов начинается с ученого Россума-старшего, который когда-то поставил своей целью опровергнуть существование Бога путем создания искусственных людей. И ему удалось создать искусственного человека, но не до конца. Это было существо, которое физически почти ничем не отличалось от человека, но умственно сильно отставало. Старик-одиночка пытался поспорить с Богом, но спор оборвался смертью бунтаря. Россум-младший (племянник Россума-старшего) продолжил дело дяди, отбросив высокую философию: "Глупо делать человека целых десять лет. Если ты не станешь производить их быстрее природы, всю твою лавочку надо послать к черту". Племянник приступил к производству на фабрике простых человекоподобных существ для физической работы – не людей, а "рабочей силы". Благо спрос на такую рабочую силу, лишенную высокого интеллекта, желаний, чувств, на рынке был высоким.



В результате человек был освобожден от тяжелого унизительного труда, массовое использование роботов создало мир изобилия, все погрузились в атмосферу безграничного благополучия и беззаботности: "Все – сплошная безумная, скотская оргия. Он теперь руки не протянут к еде – им прямо в рот кладут, чтобы не вставали… Мы, люди, мы, венец творения, мы не старимся от трудов, не старимся от деторождения, не старимся от бедности! Скорей, скорей, подайте нам все наслаждения мира!"



Зажравшиеся люди перестали рождаться. Численность населения на планете достигла 8,5 миллиарда человек и на этой точке замерла. А численность роботов продолжала расти и многократно превысила численность людей.



Одновременно возник еще один загадочный и тревожный феномен. Некоторые роботы претерпевали мутации, начиная быстрое умственное развитие. Появились роботы "с душой" – "на миллион добрых старых роботов приходится всего-навсего один реформированный". Такие нестандартные особи подлежали уничтожению, но часть "продвинутых" роботов продолжала жить. Это были самообучающиеся роботы. Они учились, беря пример с людей. Один из них (по имени Дамон) рассуждает: "Надо властвовать и убивать, чтобы быть людьми!"



Сцена из пьесы, изображающая восстание роботов



Сцена из пьесы, изображающая восстание роботов



Роботы все чаще стали требовать равных с человеком прав, а некоторые захотели властвовать над людьми. Они стали создавать свои организации и призывать роботов к борьбе с человеком: "Роботы всего мира! Мы, первая организация "Россумских универсальных роботов", провозглашаем человека врагом естества(!) и объявляем его вне закона!" Кончилось тем, что роботы по всему миру восстали. Они осаждают фабрику Россума, захватывают ее и убивают всех, кроме архитектора Алквиста. Один из главных героев пьесы Елена Глори сжигает рукописи Россума-старшего, содержащие формулу производства роботов.



В конце концов все люди на планете уничтожены. Роботы просят Алквиста, единственного на Земле оставшегося в живых человека, восстановить формулу, без чего дальнейшее воспроизводство роботов невозможно. Без формулы фабрика просто производит никому не нужные груды мяса и органов. Алквист уже стар, его поиски формулы не дают результата. Он просит роботов, чтобы те постарались найти на планете других живых людей, но их не оказывается. Роботы одерживают пиррову победу над человеком.



Пьесу Чапека можно назвать эсхатологической антиутопией. Досказывать пьесу не буду, ее стоит прочитать самим. Она позволяет понять, что происходит в мире сегодня.



Чапек предвосхитил появление роботов в ХХ веке. Он даже заглянул в XXI век. Ученые говорят, что еще десяток-другой лет и наука действительно создаст робота, состоящего из органических тканей. А в настоящее время активно ведутся работы по созданию киборгов – машинно-человеческих гибридов. Пьесу можно и нужно воспринимать как притчу, актуальную для любого времени.



Главная трагедия человечества заключается даже не в технике. Человек не желает более быть человеком. Человеку нравится деградировать. Зачем, например, ему собственный интеллект, если его можно заместить искусственным? Он не будет вкладывать деньги в образование, а будет принимать и реализовывать программы ИИ. Зачем ему трудиться, если можно жить, не трудясь? Деградация человека поощряется власть имущими: ведь легче управлять скотом, чем человеком. Поэтому и прилагаются усилия к трансформации homo sapiens; используются такие инструменты, как СМИ, индустрия развлечений, пропаганда разврата, наркотики. Робота можно сделать и из человека.



И за отказ человека от статуса человека человек наказывается. Из человека разумного он превращается в нечто иное. А затем – вообще уничтожается. Источник - fondsk.ru

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