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Умер правитель Кувейта эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
17:39 29.09.2020

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах на саммите ООН в 2015 году

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался на 92-м году жизни. О смерти правителя сообщило официальное информагентство KUNA со ссылкой на канцелярию (диван) эмира. Шейх Сабах управлял страной с 2006 года. До этого еще три года он возглавлял правительство Кувейта. Он был старейшим (по возрасту) правителем в арабских странах.

Сообщения о смерти эмира появились в соцсетях еще сегодня утром, 29 сентября. Однако только несколько часов спустя государственное ТВ прервало обычное вещание, запустив в эфир чтение сур Корана. Сразу за этим последовало официальное объявление о смерти правителя.

В июле эмир после операции на родине был доставлен в аэромобильном госпитале в клинику Mayo в Рочестере (штат Миннесота) на севере США. По некоторым данным, эмир перенес операцию по удалению двух опухолей. Тогда же шейх Сабах передал часть полномочий эмира своему брату - наследному принцу Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, которому 83 года.

До того как занять первые должности в государстве, шейх Сабах на протяжении четырех десятилетий возглавлял МИД Кувейта. Ему приписывают важную роль в решении проблем региона. В частности, Кувейт играл посредническую миссию между Катаром, Ираном и другими странами Персидского залива.

Шейх Сабах поддерживал тесные связи с Россией. В частности, он неоднократно обещал разобраться в деле российской гражданки Марии Лазаревой, осужденной в Кувейте за растрату государственных средств.

Марианна Беленькая

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601390340
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