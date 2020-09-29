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В Минске одну из улиц назвали в честь Героя СССР из Узбекистана Гуляма Якубова
17:42 29.09.2020

Узбекское военно-историческое общество

В этом августе Узбекское военно-историческое общество обратилось к властям Беларуси с просьбой наделить ряд улиц именами воинов-освободителей, Героев Советского Союза, призванных на фронт из Узбекской ССР, участвовавших в освобождении БССР.

В честь участника Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Гуляма Якубова была названа одна из улиц, расположенных в Ленинском районе Минска.

Об этом сообщили в Узбекском военно-историческом обществе, которое и выдвинуло данную инициативу.

Гулям Якубов родился 15 мая 1915-го в селе Мирзаабад в Узбекистане. Окончил шесть классов. Является участником советско-финской войны (1939-1940 годы), а также Великой Отечественной.

Попал на фронт в 1942-м, к лету 1944 года командовал ротой автоматчиков.

"23 июня 1944-го началась Белорусская наступательная операция. Особое значение имела высота 150,9 м около деревни Лудчицы на Могилевщине. Командование решило нанести по ней отвлекающий удар и отвлечь с направления главного удара войска и технику противника. В ночь на 24 июня 1944-го рота автоматчиков капитана Якубова, преодолев три вражеские траншеи, захватила высоту", - рассказали в Узбекском военно-историческом обществе.

Немецкие захватчики окружили бойцов. Капитан Якубов, видя, что его товарищи попали в засаду, организовал и возглавил оборону. Бой продолжался почти 20 часов, силы были неравные, однако советским солдатам удалось отбить все 40 атак врага.

Однако сам Якубов погиб в бою.

В это время войска 1-го Белорусского фронта в нескольких десятках километров южнее прорвали оборону немцев и стали замыкать Бобруйскую группировку противника в кольцо.

24 марта 1945 года капитану Гуляму Якубову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Также он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны (второй степени), Красной Звезды и медалями.

Бюсты Якубова установлены в Асаке и Андижане, в честь него также были названы улицы в Асаке, Быхове, а также школа № 25 в Асаке.

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Источник - uz.sputniknews.ru
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