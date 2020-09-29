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Скончался хоким узбекского Ханабада Мусахон Мамадалиев
19:45 29.09.2020

В Андижанской области умер хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев. Причиной смерти указывается острая сердечно-сосудистая недостаточность. Ранее сообщалось, что он проходил лечение от пневмонии.

29 сентября в возрасте 49 лет скончался хоким города Ханабад Андижанской области Мусахон Муминжонович Мамадалиев, сообщила пресс-служба областной администрации.

По данным хокимията, руководитель скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. 19 сентября Kun.uz сообщал, что Мусахон Мамадалиев вместе с еще тремя хокимами районов проходил лечение от пневмонии. В хокимияте Андижанской области сообщили "Газете.uz", что не владеют информацией про этот диагноз.

Согласно публикациям городского хокимията в официальном Telegram-канале, в последний раз хоким появлялся на публике 9 сентября на встрече с молодежью и жителями, включенными в список "железная тетрадь".

По данным Daryo.uz, Мусахон Мамадалиев в течение трех дней лечился дома, а с 14 сентября - в Андижанском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии от пневмонии. По сообщению медработников, у чиновника не обнаружены признаки коронавируса.

Мусахон Мамадалиев родился 29 марта 1971 года в Шахриханском районе Андижанской области. Окончил Ташкентский политехнический институт (1994), Ташкентский финансовый институт (2003), Академию государственного управления при президенте (2009).

Он работал на различных должностях Государственной налоговой инспекции (2004−2014), курировал направления по развитию предпринимательства в хокимияте Андижанской области (2014−2017). С 2017 года возглавлял город Ханабад.

Ранее от двусторонней пневмонии скончался Каршинский прокурор по надзору за соблюдением законов в местах содержания заключенных под стражей и исполнения наказаний Дехконбой Абдуллаев, хоким Миришкорского района Кашкадарьи Гайрат Бегалиев и его заместитель Мансур Рахмонов, от осложнений, вызванных коронавирусом, - хоким Канлыкульского района Каракалпакстана Даулет Толыбаев, исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов и другие.

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Источник - Daryo.uz
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