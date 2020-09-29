Испанские власти отстранили от должности очередного главу Каталонии - Торре. Оказался скрытым сепаром

19:54 29.09.2020

Верховный суд Испании отстранил от власти главу Каталонии



Юрий Когалов



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Испанский Верховный суд отстранил от власти главу Каталонии Кима Торру, запретив ему в течение полутора лет занимать государственные должности. Таким образом, был подтвержден приговор, вынесенный еще в декабре прошлого года за неповиновение Центральной избирательной комиссии. Речь идет о требовании убрать с общественных зданий символику сепаратистов, которое глава Женералитата проигнорировал.



Состоявшийся в конце прошлого года суд запретил Торре в течение 18 месяцев занимать государственные должности и обязал уплатить 30 тысяч евро штрафа. Тот попытался оспорить вердикт, но Верховный суд оставил приговор в силе. Как отмечают местные СМИ, решение было принято единогласно всеми судьями, рассматривавшими это дело.



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В постановлении суда отмечается, что Торра "упорно и настойчиво" не подчинялся ЦИК, которая должна была обеспечить нейтралитет госорганов во время выборов и предвыборной кампании 2019 года. Он мог свободно выражать свои политические взгляды, но был обязан выполнить требования конституционного органа.



Теперь каталонский парламент должен найти ему замену. Впрочем, там ранее заявляли, что проигнорируют решение суда, если оно не устроит. Если они не изменят своей позиции, это может послужить открытию еще одного судебного процесса.



В кабмине пиренейского королевства уже заявили, что Испания - это правовое государство, где все должны уважать закон. Но в самой Каталонии решение суда восприняли в штыки. Сторонники независимости региона провели акцию протеста после того, как стал известен вердикт.



С учетом позиции депутатов власти Испании обратились к Торре с просьбой объявить о проведении в регионе новых парламентских выборов, не дожидаясь, пока его заместитель Пере Арагонес возьмет дела в свои руки и приступит к решению этого вопроса. Дата голосования может быть назначена на конец января - начало февраля 2021 года.



Фото: EPA-EFE/Susanna Sáez

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Сам теперь уже бывший глава Женералитата оказался вовсе не против новых выборов. "Мы, сторонники независимости, не боимся голосования​​​. Напротив, мы будем голосовать столько, сколько необходимо. Мы хотим, чтобы гражданское общество всегда выражало свое мнение. Мы хотим независимости и самоопределения. Но в первую очередь мы хотим качественной демократии. У нас будет возможность продвинуться в этом направлении на выборах, которые состоятся через несколько месяцев", - заявил Торра. По его словам, предстоящие выборы станут новым плебисцитом.



Напомним, Ким Торра возглавил Женералитат в мае 2018 года после полугода неопределенности. В октябре 2017 года в Каталонии прошел запрещенный Конституционным судом референдум о независимости региона. Большинство пришедших на избирательные участки поддержали идею отделения Каталонии от Испании. После того, как региональные депутаты утвердили итоги голосования, правительство Испании отстранило от власти главу Женералитата Карлеса Пучдемона, распустило парламент Каталонии, взяло управление регионов на себя и назначило внеочередные выборы. По итогам прошедшего в декабре 2017 года голосования националисты смогли сохранить большинство в парламенте. Однако из-за того, что ряд лидеров сепаратистов был арестован, а Пучдемон бежал за границу, в регионе не осталось явного кандидата на пост главы Женералитата. После долгих споров парламент утвердил Торру, не скрывавшего, что он является последователем Пучдемона.