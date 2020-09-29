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Покончила с собой очаровательная японская киноактриса и молодая мама Юко Такуэти
20:42 29.09.2020

Звезда сериала "Мисс Шерлок" Юко Такуэти скончалась в возрасте 40 лет

Мариана Панкина

Известная японская актриса Юко Такуэти, известная своими ролями в картине "Звонок" и сериале "Мисс Шерлок", скончалась на 41-м году жизни. Вчера утром она была найдена мертвой в своем доме в Токио.

Несмотря на то что предсмертной записки она не оставила, следствие рассматривает версию самоубийства как основную.

Это случилось внезапно, и мы все потрясены и опечалены этой новостью, - говорится в официальном заявлении ее представителей.

Свою актерскую карьеру Юко Такуэти начала в 1996 году, снявшись в драматическом фильме "Киборг". Она также много снималась и в сериалах. В период с 2004 по 2007 год актриса трижды номинировалась на премию Японской академии в категории "Лучшая женская роль". Совсем недавно она снялась в фильме "Аферисты по-японски: Принцесса", который вышел на экраны в июле.

Юко Такуэти была замужем за актером Таики Накабаяси - они поженились в прошлом году. В январе этого года у супругов родился сын. Актриса также воспитывала старшего сына от первого мужа, актера Накамуры Сидо.

Источник - spletnik.ru
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