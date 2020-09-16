С рублем происходит что-то странное

20:53 29.09.2020

Мнение: с рублем происходит что-то странное



Динамику курса рубля сложно объяснить обычной волатильностью, отмечает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.



Поведение курса рубля настораживает и его динамику сложно объяснить обычной волатильностью, отмечает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин:



во-первых, в сентябре российская валюта обычно дорожает благодаря сезонным факторам. Однако в этом году тренд на снижение рубля становится все сильнее и масштабнее;

во-вторых, с конца июня рубль дешевеет планомерно, поэтому этот процесс сложно объяснить простым ростом рыночной волатильности; и

в-третьих, снижение рубля происходит на фоне общего ослабления американской валюты. В июле-августе индекс доллара DXY снизился примерно на 5%, поэтому девальвация рубля является самостоятельным трендом, на который не влияет динамика других валют.



Кроме того, в сентябре доллар начал корректироваться после затяжного многомесячного снижения, что создает дополнительные риски для рубля, отмечает Андрей Хохрин. По его мнению, российская валюта стала заложницей внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками.



"Глобальный risk-off привел к существенным оттокам средств из валют и долговых инструментов развивающихся стран", - пишет эксперт. - "Западные управляющие пока не могут оценить риски происходящей ситуации и для своих экономик, поэтому на данный момент, как и в другие кризисные времена, EM рассматривается как единый глобальный сектор – рискованный для покупки активов".



Банк России взял паузу в цикле снижения ключевой ставки, и это стало дополнительным фактором давления на рубль, пишет Андрей Хохрин. Теперь у иностранных инвесторов стало меньше стимулов покупать российскую валюту для последующих инвестиций в ОФЗ, а некоторые текущие держатели российского рублевого госдолга начали его продавать.



Инерция сложившегося тренда может быстро отправить курс доллара к рублю даже в область 85, но благодаря своей фундаментальной привлекательности российская валюта вряд ли будет долго оставаться недооцененной, прогнозирует эксперт.