В Карабахе в бой пошли атомные монстры холодной войны. Ереван и Баку готовы применить сверхмощное оружие, - "НГ"

00:27 30.09.2020 Дмитрий Литовкин

29.09.2020



В Турции немало сторонников более активного участия страны в конфликте Азербайджана и Армении.

Похоже, завершить армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе малой кровью не удастся. Согласно попавшим в интернет кадрам с места боев, азербайджанские военные начали обстрел позиций противника из сверхмощных 203-мм артиллерийских орудий "Пион" и реактивных систем залпового огня ТОС-1 "Буратино". В России эти вооружения относены к резерву Верховного главнокомандования и предназначены для нанесения массированного огневого поражения противника. В свою очередь, посол Армении в Москве Вардан Тоганян пригрозил Азербайджану, что для отражения агрессии будут задействованы оперативно-тактические комплексы "Искандер". Он оговорился, что это произойдет в случае использования Азербайджаном якобы находящихся на его территории турецких истребителей F-16. Впрочем, если в бой вступили "Пионы" и ТОСы, ждать появления истребителей Ереван уже не будет. Применение этих систем выведет конфликт на совершенно иной уровень. Ближе к вечеру Минобороны Армении сообщило, что турецкий F-16 Турции сбил Су-25 ВВС закавказской республики. Турция это заявление уже опровергла.



Сверхмощная артиллерийская система "Пион" имеет выстрелы с переменными зарядами. Основными считаются осколочно-фугасный и активно-реактивный. Вес первого равен 110 кг, в нем имеется 17,8 кг взрывчатого вещества. Максимальная дальность стрельбы – 37,5 км. Второй весит 103 кг, в нем содержится 13,8 кг взрывчатого вещества, зато дальность поражения целей составляет 47,5 км.



Кроме того, орудие способно применять бетонобойные боеприпасы. Все это позволяет орудию поражать как высокозащищенные цели типа бункер, так и площадные: аэродромы, базы хранения, скопление военной техники и живой силы противника. За разрушающие свойства и возможность применения ядерных боеприпасов эти артустановки на Западе прозвали "атомными монстрами холодной войны".



Не менее опасен и ТОС. Это аналог легендарной "Катюши", выполненный на новом технологическом уровне. На пусковой установке находится 24 ракеты с термобарическими боевыми частями. Залп этих изделий накрывает до 4 га местности. При падении ракеты распыляется аэрозоль, которая мгновенно проникает в любые щели, бункеры или жилые дома и детонирует. Температура горения этой смеси в эпицентре взрыва достигает 800 градусов, а создаваемая таким образом взрывная волна вдвое сильнее, чем при использовании обычных боеприпасов. Особенно эффективны ТОСы в горах, где отраженные от скал волны накладываются и усиливают друг друга.



Впервые Советская армия применила эти адские огнеметы в Афганистане. Второй раз – при штурме села Комсомольское в Чечне. Впоследствии российские военные отказались от их использования, однако теперь вернули в строй. Установки отметились и в Сирии. В рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия вывела все "Пионы" на базы хранения за Уралом. В Азербайджане "Пионы", по всей видимости, остались с советских времен. ТОСы поставлялись в рамках военно-технического сотрудничества между Баку и Москвой.



Для уравновешивания ситуации Россия поставила Армении оперативно-тактические комплексы "Искандер-Э". Эти машины не менее убойны, чем азербайджанская техника. В составе комплекса – две баллистические ракеты, способные доставить к цели осколочно-фугасные или бронебойные боевые части массой до полутонны. "Искандер" предназначен для уничтожения большого скопления войск, техники, разрушения укрепрайонов и высокозащищенных командных пунктов противника. Применение этой системы можно считать крайней мерой воздействия.



Военный эксперт Алексей Леонков высказал "НГ" мнение, что применение столь мощных вооружений стало следствием неудач азербайджанской армии: "В первый день боев азербайджанцы планировали пробить армянскую оборону на 50, а на некоторых направлениях и до 100 км. Этого не произошло, теперь для перелома ситуации они хотят использовать тяжелое вооружение. Это не высокоточное оружие, которое раньше использовалось для поражения целей, например, израильские барражирующие беспилотные аппараты типа Sky Striker. ТОСы, "Пионы" и "Искандеры" бьют по площадям без разбора, а это значит, что уничтожают не только военных, но и гражданских. Во всяком случае, о нанесении таких ударов азербайджанские военные местное население не предупреждали".



По словам эксперта, все это говорит о крайне напряженной ситуации в Карабахе и тех последствиях, которые будет иметь конфликт для обеих сторон. Об этом же сообщили и в Кремле, где внимательно следят за ситуацией и считают, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования конфликта переведен в политико-дипломатическое русло.



Но, как становится понятно из развития событий в регионе, избежать большой крови уже не удастся. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны поддержать Азербайджан в боях за Нагорный Карабах."Мы хотим, чтобы вопрос (Нагорного Карабаха. – "НГ") был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном – и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", – сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана.



Минобороны Армении ближе к вечеру 29 сентября сообщило, что турецкая сторона перешла от слов к делу: истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС закавказской республики. Инцидент произошел в воздушном пространстве Армении, пилот Су-25 погиб. Турция же опровергла заявление о том, что армянский штурмовик был сбит ее истребителем.



За развитием конфликта внимательно следили авторы российских общественно-политических Telegram-каналов. "В ближайшие пару дней мы услышим еще немало интереснейших историй, которые будут щекотать наши с вами ватные нервы. Помнить важно о другом: сколь угодно много можно говорить о том обречена ли Армения или она обречена быть с Россией. Никто, почему, то не говорит о том, на что же в этом случае будет обречена Россия", - пишет "Беспощадный пиарщик" .



"Мейстер" обращает внимание на еще один внешнеполитический фактор: "На фоне эскалации конфликта в Карабахе НАТО активизирует свою дипломатию в черноморском регионе, вновь обещая Грузии членство в Альянсе и требуя от России отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Серьезность ожиданий генсека НАТО тяжело оценить: действительно ли он верит в реальность озвученного предложения или просто произносит дежурные фразы? Ведь крайне трудно ожидать, чтобы Россия принялась помогать хоть Грузии, хоть кому другому вступить в НАТО". Источник - ng.ru

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