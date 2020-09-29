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Сирийские "президенты" опять перессорились, - И.Субботин
00:31 30.09.2020

Диалог с лагерем Хафтара расколол Триполи

Власти Западной Ливии боятся закулисных сделок

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
29.09.2020

Прямые переговоры с Агилой Салехом рассорили власть в Триполи.
В Триполи усилился раскол из-за факта прямых переговоров с восточноливийским парламентом, на власть которого опирается командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. О скандале сообщает телеканал Libya Alahrar. По его данным, столичный законодательный орган обвинил Высший государственный совет (ВГС) в фактическом признании легитимности Агилы Салеха – спикера базирующейся в Тобруке Палаты представителей. Впрочем, тенденция на поляризацию наблюдается и в лагере, который представляет Хафтар. Там идет не менее активная борьба за власть.
Свои претензии триполийские парламентарии изложили в письме к ВГС. В нем они потребовали объяснить, по какой причине властный орган, который обладает исключительно консультативными функциями, вступил в непосредственный диалог с Салехом и его представителями. Они обратили внимание на то, что для ратификации любых договоренностей на государственном уровне требуется их прямое участие в диалоге. "Высший государственный совет вступил в переговоры с агрессором и поддерживающим его политическим крылом" сразу же, как появилась возможность, отмечается в письме. Вероятно, повод для обвинений дали переговоры, которые проходили этим летом в Марокко. На них Салех присутствовал лично.

Глава ВГС Халед аль-Мишри в интервью арабским СМИ парировал, что возглавляемая им структура будет участвовать в любом переговорном процессе, результатом которого станет объединение властных институтов в стране и отказ от идеи военного переворота. Он сообщил, что на марокканской площадке главным образом обсуждались вопросы, связанные с составом будущего, компромиссного правительства. В начале октября в Рабате состоится очередная встреча с восточноливийскими делегатами для закрепления договоренностей, сказал аль-Мишри. Диалог с Востоком, по его словам, состоит из нескольких пунктов – это конституционные изменения, функция исполнительной власти и проблема кадров в составе переходного руководства Ливии.

Переговорный процесс тем временем идет по линии военных и правоохранителей. Так, представители оборонных и силовых структур востока и запада Ливии встретились за закрытыми дверями в Хургаде под эгидой Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и при активном посредничестве Египта для того, чтобы обсудить режим прекращения огня и запуск политического процесса. Ооновцы уже отметили доброжелательный настрой делегатов, выразив надежду, что переговоры на египетской площадке между представителями сил безопасности и военных из восточной и западной Ливии дадут положительные результаты, которые затем станут фундаментом для других встреч. Как ожидается, диалог в Хургаде закончится 30 сентября.

"Встречи между ливийскими военными в Хургаде затрагивают три важных вопроса: объединение ливийской армии и ее командования, различных правоохранительных органов и обеспечение безопасности Сирта после достижения политического соглашения о переходном периоде, в течение которого этот город станет штаб-квартирой единого правительства, – заявил ТАСС египетский источник, близкий к переговорному процессу. – Я полагаю, что самым сложным препятствием на пути к объединению армии и служб безопасности является продолжающееся присутствие иностранных войск в Ливии и неспособность разоружить милиции. Некоторые стороны в Триполи все еще исходят из позиций, которые служат интересам внешних сил".

Впрочем, успешному процессу политического перехода мешает не только общая конфликтная ситуация в бывшей Джамахирии, но и отсутствие единства внутри ливийских фракций. Так, состоявшаяся на минувшей неделе встреча в Каире Салеха, Хафтара и египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси была интерпретирована арабскими обозревателями как попытка Каира нивелировать разногласия внутри восточноливийского лагеря. Среди причин, которые привели к недопониманию, – односторонние переговоры ливийского военачальника с американскими дипломатами, по итогам которых ЛНА решила разблокировать жизненно важную работу нефтяной промышленности на подконтрольной ей территории.

"Вопрос о разблокировке поставок нефти, который в последнее время вызвал немало шума и немало споров не только в Ливии, но и за ее пределами, – это только вершина спора, хоть и немаловажная, – заявил в разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. – Хафтар пытается сохранить свое положение, переломить негативную для себя тенденцию и в связи с этим предпринимает попытки обходных решений". Это происходит в том числе в обход Салеха, говорит эксперт. Аналитик признает, что внутрифракционные расколы становятся данностью ливийского вооруженного конфликта, однако они могут очень дорого стоить всем сторонам.

Источник - ng.ru
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