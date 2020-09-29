Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

06:28 30.09.2020

Алиев опроверг участие Турции в нагорно-карабахском конфликте



Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о том, что армянский самолет Су-25 был сбит истребителем F-16.



"Это очередная дезинформация армянской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы.



Он не стал комментировать сообщения армянской стороны о том, что F-16 якобы вылетел из Азербайджана.



В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет



Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории. Она сообщила, что F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, пилот погиб.