Война до турецкого конца. Карабах воюет - Турцию подозревают, - "Къ"

08:12 30.09.2020 Карабахский конфликт окончательно вышел за рамки противостояния Армении и Азербайджана - по крайней мере, в информационном плане. Как утверждают в Ереване, один из армянских самолетов во вторник был сбит истребителем ВВС Турции, страны-члена НАТО. И в Анкаре, и в Баку армянскую версию категорически отрицают. Между тем всего за несколько часов до появления этой новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности республики поддержать Азербайджан "и за столом переговоров, и на поле боя". Все остальные звучавшие заявления свидетельствовали о том, что вернуться к переговорам сторонам конфликта в ближайшее время вряд ли удастся.



Опять удар, опять в спину



Третий день обострения в Нагорном Карабахе вывел конфликт на новый уровень. Как заявили в Минобороны Армении, армянский штурмовик Су-25 был сбит турецким истребителем F-16. По словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, турецкий самолет взлетел с аэродрома в Гяндже (Азербайджан), проник на 60 км вглубь воздушного пространства Армении и "обеспечивал удары" по ее населенным пунктам: Варденису, Мец Масрику и Сотку. При этом сами удары якобы наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники Bayraktar. Сообщается, что армянский летчик попытался остановить противника, но погиб.



О том, что на территории Азербайджана находится несколько самолетов F-16, другая техника и небольшой контингент турецких военных, в Ереване сообщали еще накануне. Они могли остаться в Азербайджане еще с июля, когда Баку и Анкара проводили масштабные военные учения с применением наземных войск и авиации. Однако власти Азербайджана решительно отвергали участие турецких военных в конфликте с Арменией - и даже саму возможность такого участия.



Во вторник глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун через считаные минуты после появления новости об F-16 и Су-25 заявил, что Анкара не причастна к инциденту. "Вместо того чтобы прибегать к дешевым пропагандистским уловкам, Армении следует немедленно уйти с оккупированных территорий",- заявил он. О том, что у самого Азербайджана истребителей F-16 нет, за несколько часов до инцидента заявил начальник пресс-службы азербайджанского Минобороны Вагиф Даргяхлы, отвечая на обвинения, что самолеты такого типа все же участвуют в боях.



Выяснять, кто прав, а кто виноват, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву пришлось на канале "Россия 24" - они оба (правда, не вместе, а поочередно) приняли участие в программе "60 минут". "Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт. По нашей информации, они ищут повод, чтобы ввести свои войска в Нахичевань (анклав, который отделен от основной территории Азербайджана полоской армянской территории.- "Ъ")",- заявил господин Пашинян. Он также повторил тезис о том, что турецкие войска просто остались в Азербайджане после июльских учений. А на вопрос о турецком F-16 армянский премьер ответил однозначно: "Это уже состоявшийся факт".



Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил: "Турция не является стороной конфликта, никоим образом в нем не участвует, никакой необходимости в этом нет. Буквально недавно мне доложили о том, что такая новость (о турецком истребителе.- "Ъ") появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена". "Нам понятна цель армянской стороны,- продолжил господин Алиев.- Создавая такие ложные новости, во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны. И тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию".



Но уйти от обвинений в прямом участии в армяно-азербайджанском конфликте Анкаре вряд ли удастся, особенно после заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сделанного во вторник утром.

"Мы вместе с Азербайджаном. И за столом, и на поле боя,- процитировало его государственное агентство Anadolu.- Теперь мы хотим полностью решить эту проблему (конфликта в Нагорном Карабахе.- "Ъ"). Давайте решим этот вопрос, чтобы мир и стабильность пришли на Кавказ и на эти земли". Впрочем, в турецком языке фраза "и за столом (переговоров.- "Ъ"), и на поле боя" - это устойчивое выражение, которое используется, чтобы описать твердую позицию страны по какому-то вопросу.



При этом Ильхам Алиев дал понять, чего в Баку ждут от Еревана - изменения риторики в переговорах. "Армянский премьер-министр публично заявляет, что "Карабах - это Армения, и точка". В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, а если он (Никол Пашинян.- "Ъ") говорит, что Карабах - это Армения, и говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, то тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет". Такие требования звучат из Баку уже около года, и все свидетельствует о том, что отступать от них Азербайджан не намерен.



Звать ли ОДКБ - вот в чем вопрос



Армянский город Варденис, примыкающий как к непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), так и к Азербайджану, стал мишенью не только для авиации, но и для артиллерии. "Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию. Этой операции противника предшествовала дезинформация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы вооруженные силы Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана",- сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. В МИД республики в свою очередь заявили, что в результате обстрела Вардениса есть погибший - и не военный, а мирный житель.



Любой ущерб, нанесенный на международно признанной территории Армении, теоретически может служить поводом для вмешательства в конфликт ОДКБ, в которую входит и Ереван. На эту тему практически одновременно высказались постпред Армении при организации Виктор Биягов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Расширение географии конфликта может создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, и в этом случае мы задействуем соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию",- заявил господин Биягов. "Безусловно, нынешняя ситуация, нынешние военные действия на линии соприкосновения - это темы для глубокого анализа в недрах организации (Организации договора о коллективной безопасности.- "Ъ") и, конечно, для возможного обсуждения в организации. В остальном я воздержусь от каких-либо комментариев, исключительно исходя из того, что это крайне чувствительная материя, где всем нужно соблюдать абсолютную аккуратность",- сказал в свою очередь Дмитрий Песков.



Однако для подключения ОДКБ пострадавшая страна должна обратиться в секретариат с заявкой, а этого до сих пор не сделано. Посол Армении в России Вардан Тогонян во вторник снова заявил, что вопрос обсуждается, но решения пока нет.

Что же касается боевых действий в Карабахе, то перелома не удается добиться ни одной из сторон. А заявление любой из них о своих успехах тут же опровергалось противником. Например, в ответ на слова начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы о "полном разгроме" третьего мотострелкового полка вооруженных сил Армении "Мартуни" его армянский коллега Арцрун Ованнисян ответил: "Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может". И добавил: "Конечно, и мы несем потери в живой силе и технике. Но потери Азербайджана несравнимо больше, они несут огромные потери".



Пресс-служба Минобороны НКР в свою очередь дала понять, что новых территориальных изменений ни одной из сторон добиться не удалось.

"Противник применяет артиллерию, беспилотники. Подразделения Армии обороны НКР успешно нейтрализуют наступательные действия, нанося существенные потери в живой силе и технике",- заявили во вторник в ведомстве.



Конфликт в Нагорном Карабахе











Кирилл Кривошеев

Газета "Коммерсантъ" №178 от 30.09.2020, стр. 1 Источник - kommersant.ru

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