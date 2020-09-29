На Китай выпустят "жнецов тьмы", - В.Скосырев

08:21 30.09.2020

Американские военные больше не стесняются называть КНР вероятным противником



Владимир Скосырев

29.09.2020



Времена, когда китайские и американские военные проводили совместные учения, остались в прошлом.

Близ Калифорнии закончились военные маневры, на которых США отрабатывали приемы боя на море. В учениях участвовали ударные группы 3-го флота ВМС, подводные лодки, спецназ и морпехи. Как следует из сообщений СМИ, Пентагон готовит переброску значительных сил в западную часть Тихого океана. Это не осталось незамеченным в Пекине, где назвали провокацией то, что учения носили антикитайский характер.



Некоторые сведения о маневрах, начавшихся 3 сентября и завершившихся 29 сентября, раскрыл американский журнал Air Force. Во-первых, он подтверждает, что ВВС США сосредоточат внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, опубликовал фотографию с учений, где использовались беспилотники MQ-9 Reaper ("жнец тьмы").



На фото видно, что офицеры, работавшие с запуском этих дронов, носили на рукавах интересные нашивки. На них изображен "пилотируемый" черепом "жнец тьмы", наложенный на географические контуры Китая. Таким образом, цель, которую должны атаковать MQ-9 Reaper, обозначена предельно четко.



По программе учений нужно было провести тренировку высадки на остров. Как сказал командир эскадрильи дронов подполковник Брайан Дэвис, задача также состояла в том, чтобы продемонстрировать умение быстро перебазировать MQ-9 в любую точку мира в незнакомое для личного состава место.



Хотя учения проходили далеко от побережья Китая, государственные средства информации сочли, что дроны предназначены для атаки на сооружения, возведенные Китаем в Южно-Китайском море. "Вашингтон усиливает подготовку к войне с Китаем. Этот дрон, который совершал убийства и нес разрушения во многих частях света, теперь будет применяться против нас. Таков стратегический сигнал, исходящий от учений. Это также попытка шантажировать Китай", – пишет газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "MQ-9 –это основной американский ударный беспилотник с большой длительностью полета. Он широко применялся в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Что касается шевронов, то во время холодной войны это было в войсках США повседневной практикой. На знаках различия изображались образцы оружия, бьющие по противнику с красной звездой. На учениях тематика конфронтации с СССР присутствовала широко. Техника, обозначавшая противника, всегда несла советские опознавательные знаки. То есть американцы в период противостояния с Советским Союзом никогда не делали секрета из того, кого они считают главным врагом".



И раз теперь у американцев появились шевроны с изображением китайской территории, значит, даже с точки зрения символов американо-китайские отношения опустились до такого же уровня, что и советско-американские отношения в эпоху холодной войны. Тут важен не сам беспилотник, это просто один из видов оружия. Важно то, что подобные эмблемы будут демонстрироваться на других учениях и это станет повседневной практикой, заключил эксперт.



В Пекине не склонны спокойно взирать на новые порядки в американских Вооруженных силах. Реакция КНР не ограничивается возмущенными откликами в СМИ. Народно-освободительная армия провела учения около Парасельских островов в Южно-Китайском море с использованием не холостых, а боевых снарядов. Соответственно два участка этого моря были объявлены зонами, запретными для судов. Парасельские острова (по-китайски они называются Сиша) Китай занимает с 1974 года. На них претендуют также Вьетнам и Тайвань.



В июле, когда проходили предыдущие маневры китайских военных, в Ханое заявили, что Китай нарушает суверенитет Вьетнама и осложняет переговоры о выработке кодекса поведения в Южно-Китайском море с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Естественно, куда резче осудил Китай Вашингтон.



Госсекретарь Майкл Помпео призвал эти страны не позволять Китаю хозяйничать на их территории. Ведь китайская Коммунистическая партия провела милитаризацию островов и использует их как платформу для запугивания приморских государств. В ходе этой полемики и США, и другие претенденты на часть акватории моря ссылаются на постановление Международного трибунала в Гааге, указавшего, что притязания Китая не имеют под собой правовой основы.



Как бы то ни было, противостояние между Китаем и США, как пишет газета South China Morning Post, ставит членов АСЕАН в незавидную ситуацию. Они вынуждены решать, как остаться нейтральными или на чью встать сторону, если дело дойдет до худшего.



На Филиппинах нет американских военных баз, США были вынуждены покинуть их десятилетия назад. И все же Филиппины будут втянуты в войну сверхдержав, даже если захотят остаться нейтральными, говорит живущий в Маниле военный аналитик Хосе Антонио Кастодио. Американцы просто-напросто перешагнут через правительство Филиппин и, ссылаясь на пакт о взаимной обороне, разместят свои войска в этой стране, предсказывает он.



Пессимистично настроен и Олли Пекка Суорса, научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре. Из-за своего геостратегического положения большинство стран Юго-Восточной Азии будут затронуты войной, как бы они ни хотели остаться в стороне, прогнозирует Суорса.