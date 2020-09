Ужасный мутант "Новичок". Супер-мемы в информационной войне, - Андрей Фефелов

08:37 30.09.2020 Все мы находимся под воздействием мощного информационного поля, которое транслируют на нас СМИ. Иногда это поле начинает бешено вибрировать, искажаться и скручиваться. Это значит, где-то зарождается медийный вихрь, происходит информационный взрыв. Это может быть какая-то сенсация - мнимая или подлинная. Какой-то пустяковый, но очень громкий скандал. Чья-то естественная или насильственная смерть. Или яркое начало некоего большого долгого процесса, будь то война, эпидемия, смена власти в государстве…



После колоссального всплеска всеобщего интереса событие быстро забывается. Так было всегда, но сейчас - в эпоху информационного бума - амплитуда подобных взлетов и падений зашкаливает.



Любая тема быстро перестает быть актуальной, ее перекрывают новые всплески. Однако остается осадок в виде определенных концептов. Эти концепты сверхплотные и сверхтвердые. Их очень трудно забыть или опровергнуть. Они - как стальные шарики, брошенные в тесто. О них приходится помнить всегда.



История с мнимым или подлинным отравлением оппозиционного блогера Алексея Навального из того же ряда. Информационный взрыв случился, пациент выжил, и все благополучно забыли о происшествии. Да, жизнь этой новости немного удлинилась благодаря активистке Марии Певчих, которую подозревают в злодействе. Наличие женщины придает любой истории привкус драмы. На этом принципе живет вся мировая литература. Однако Навальный и его роковая якобы возлюбленная держались на сияющем пике всеобщего внимания ровно неделю. Потом они неизбежно сползли в тень, оставив на вершине одну только вещь. Впрочем, это не совсем вещь. И даже не вещество и не субстанция.



Это слово, а точнее, имя. Речь идет о названии "Новичок".



После дикого международного скандала вокруг пресловутой "химической атаки" в Солсбери произошло ровно то же самое. Гул затих, зато на подмостки истории вышел "Новичок". Теперь это название прочно въелось в мозг западному обывателю.



Да, "Новичок" - это очень серьезно, очень круто и очень опасно. Да, "Новичок" - это сверхоружие. Однако это вовсе не химическое оружие, это ментальное оружие. И это не оружие русских, а оружие против русских. То есть мы имеем дело не с оружием массового поражения, а с оружием поражения массового сознания.



Дело в том, что "Новичок" - это супер-мем. Синтезированный, выпестованный и запущенный по планете Земля.



Понятие "мем" придумал английский биолог Ричард Докинз - один из самых крупных специалистов в области этологии. Как известно, этология - это наука о социальном поведении животных. Многие этологи давно перешагнули невидимую границу и применяют свои наработки в отношении человека и человеческих сообществ. Этологическая терминология ("альфа-самцы" и прочее) широко используется в прикладной психологии.



Именно Докинз в 1976 году модифицировал слово "ген" в "мем". Ибо ген есть единица биологической информации, а мем - это единица социокультурной информации. Заложенные в нас мемы определяют наш образ мыслей, наше культурное развитие.



В 20-е годы ХХ века американский журналист Уолтер Липман стал употреблять слово "стереотип" не в значении типографского шаблона. Полиграфический смысл этого слова он заменил на информационный, социокультурный. С тех пор стереотип стал означать устоявшуюся форму общественного сознания.



Любая пропаганда - это фабрика изготовления новых стереотипов и цех по ремонту старых… Принцип пропаганды прост: много и часто повторять определенные формулы, которые со временем становятся в сознании общества "истинами". Так вот, на базе супер-мема "Новичок" создается стереотип: Россия - страна-отравительница.



Для наглядности приведу цитату. Вот что писала газета "Гардиан" на прошлой неделе:



"Берлин заявил, что образцы, взятые у Навального, содержали следы яда из группы химических веществ "Новичок". Западные лидеры теперь могут не сомневаться: доказательства ведут непосредственно к Москве и ее секретным шпионским агентствам. И к собственной двери Владимира Путина. Некоторые яды можно купить в магазинах. Но не "Новичок", который советские ученые разрабатывали во время холодной войны в закрытых лабораториях. Это прерогатива только одного государства - России. За последнее десятилетие Москва произвела и накопила некоторые объемы этого вещества, считают западные спецслужбы. Путин тесно связан с этим, добавляют они. Специальные подразделения разработали инновационные способы его доставки, включая нанесение на дверные ручки.



Неясно, стояло ли ГРУ за заговором против Навального или это могла быть работа ФСБ - российского внутреннего шпионского агентства, которым Путин руководил до того, как стал премьер-министром и президентом. В любом случае выбор яда неслучаен. Это визитная карточка…



Используя "Новичок", Москва передает послание угрозы и презрения, демонстративное по своей природе и направленное как на Запад, так и на жестко настроенных внутренних критиков президента.



Отравленный чай - это отличительная черта путинского режима, а до него - КГБ…



Россия должна ответить на "серьезные вопросы" об отравлении Алексея Навального "Новичком", считает НАТО.



Еще один нерешенный вопрос - почему Москва разрешила Навальному лечиться за границей, зная, что рано или поздно "Новичок" внутри его тела будет обнаружен? Логичный вывод: Москва хочет, чтобы мир знал".



По сути, это не аналитическая статья в старейшем британском издании, скорее это краткое изложение сценария фильма про Джеймса Бонда. Фабула: демонический диктатор Путин шантажирует весь мир ужасным "Новичком".



Подобными стереотипами бурлит западная пресса. Накал "тамошней" пропаганды сложно оценить из России. Однако от всей этой зловещей галиматьи веет гарью. Обычно так диффамируют противника перед началом боевых действий.



Откуда же появился супер-мем "Новичок"? Не стоит подвергать сомнению факт, что никакого "Новичка" не было в арсенале советских военных химиков. Боевые вещества обозначались кодами, которые были строго засекречены. Правда, оружию порой люди дают неофициальные названия. Так, к примеру, советский стратегический бомбардировщик Ту-160 русские военные летчики назвали "белым лебедем", а американские - "черной дубинкой". Но наш гигантский "стратег" был на виду. Поэтому и получал разные прозвища.



Разновидности химического оружия были строго засекречены, и в папках "для внутреннего пользования" хлесткие имена им никто тогда не присваивал.



Кто же и когда назвал советское отравляющее вещество "Новичком"?



На сайте Би-би-си написано очень хитро: "В начале 1990-х годов химик Вил Мирзаянов рассказал миру о засекреченной советской программе создания класса отравляющих веществ, известного как "Новичок"".



Занятно, что подобная формулировка есть и в "Википедии", и в других западных источниках. Но ведь статья "Отравленная политика" (авторы Вил Мирзаянов, Лев Федоров), опубликованная в сентябре 1992 года в газете "Московские новости", хоть и рассказывает о различных советских боевых веществах, но не содержит упоминания названия "Новичок". Получается, что данные вещества стали "позже известны" под этим именем. Когда же?



Впервые "страшный и ужасный" Novichok был упомянут в голливудском фильме "Цена страха" в 2002 году. Именно оттуда он перекочевал в книгу Мирзаянова о российском химическом оружии.



Проживающий в США бывший советский ученый начал писать свою книгу сразу же после знаменитой Мюнхенской речи Путина, издал ее в 2008 году в Денвере на английском языке.



После этого имя "Новичок" всплыло в 6-м сезоне сериала "Ответный удар", который был показан в Британии летом 2017 года.



А меньше чем через год в унавоженную почву была брошена граната. Грянул скандал со Скрипалями. Именно тогда состоялась мировая премьера супер-мема, нового идеологического антирусского бренда - "Новичок".



Невзирая на всю карикатурность происшествия в Солсбери, кризис наступил серьезный, и скандал был дикий. Впрочем, казалось, что "Новичок", этот ядовитый ментальный сгусток, брошенный в Россию, произведя некоторые разрушения, растворится в воздухе, сгинет, как шаровая молния. Но не тут-то было! Прошло два года, и снова грянул гром.



Как только СМИ стало известно о болезни Навального, западная пресса затарахтела про отравление "Новичком". После отправки Навального в ФРГ германские, шведские, французские ученые клятвенно подтвердили первоначальные мрачные подозрения - да, это он!



Что ж, дальнейшая жизнь супер-мема "Новичок" зависит от масштаба провокаций, организованных под этой броской вывеской. Один мощный теракт в Европе (с реальными жертвами), и "Новичок" встанет на равных с "ГУЛАГом".



"Новичок" бьет по Российской Федерации, "ГУЛАГ" бил по СССР. "Новичок" бьет по вакцине "Спутник", "ГУЛАГ" бил по первому искусственному спутнику Земли, запущенному СССР на орбиту.



Как известно, ГУЛАГ - это Главное управление лагерей, то есть сегодняшний ФСИН. Однако при помощи романа Солженицына ГУЛАГ был превращен Западом в супер-мем. Слово "ГУЛАГ" звучит тяжело, весомо и страшно. The GULAG сначала произвел фурор в США и Европе, а потом, в период перестройки, был завезен в Россию. Ныне роман "Архипелаг ГУЛАГ" включен в школьную программу, а каждый областной центр обязан открыть мемориал жертвам "ГУЛАГа".



Предположим, российская власть на каком-то этапе даст слабину, ошибется и проиграет. И - не дай Бог! - страна рухнет, и нас снова оккупирует Запад. И тогда, помимо ураганной гей-пропаганды, нас ожидает встреча с культом поминовения жертв "Новичка". Выяснится, что "кровавым режимом" были отравлены (задушены) вовсе не единицы, а тысячи. А может быть, и миллионы!



Молодое поколение будет задавать себе вопрос: как же жили их родители в этом кошмаре? Еще и детей умудрялись рожать.



- Папа, расскажи, как тебе удалось выжить при "Новичке"?



В Москве будет открыт гигантский мемориальный комплекс памяти жертв "Новичка", в центре которого - огромная чугунная статуя задыхающегося Скрипаля. Мемориал будет называться "Скрипаль скорби".



Да, страна, придумавшая и применившая "Новичок", не имеет права на будущее. Она должна принести покаяние перед всем миром и навеки забыть о любых амбициях. Ведь ничего страшнее "Новичка" пока не придумано человечеством…



Именно так работают супер-мемы. Но как и кем они создаются?



К созданию антисоветского мема "ГУЛАГ" приложил лапку, знамо дело, писатель Солженицын, памятники которому не устает ставить российская власть. У "Новичка" же отчетливо прослеживается ярко выраженный голливудский след. Остроумные сценаристы фильма "Цена страха" придумали русское название для отравляющего вещества, которое складывается из нескольких английских слов: Now, we, choke… При желании можно прочитать: "теперь мы задыхаемся".



Информационная война против России ведется не только на уровне пропаганды, дезинформации и "активок" спецслужб. Это война мифов, мемов и образов.



Источник - zavtra.ru

