 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КараБабахнуло. Кто кому "кардаши" в Арцахе-Карабахе, - И.Титов
08:40 30.09.2020

Карабахнуло
27 сентября между Азербайджаном и Арменией вспыхнул новый военный конфликт
Илья Титов
29.09.2020

Совершенно ясно, что масштаб очередной войны за Карабах существенно крупнее всех прошлых стычек на границе Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), а план атаки составлялся заранее. Обе стороны конфликта весь первый день браво рапортовали о захваченных или отбитых землях, об огромных потерях противника и незначительном ущербе со своей стороны, а фото и видео горящих танков облетели интернет-пространство так же быстро, как и неподтвержденная новость о сбитом азербайджанском самолете.

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Многомудрые военные эксперты путем долгих изысканий пришли к очевидному выводу: из нападения Азербайджана на НКР торчат турецкие уши. Главным аргументом в пользу этой версии служит сходство карты операции с тем, что мы видели в Идлибе. Турецкая тактика - резкий и мощный удар, после которого жертву ждет долгая позиционная война с намертво вцепившимися в завоеванную территорию турками. Впрочем, любой, следивший за турецкими новостями последних нескольких месяцев, может прийти к этому выводу и без анализа тактического хитроумия турецких генералов. Ибо все это время турецкая пресса выстраивала образ Азербайджана как ближайшего союзника Турции, а Эрдоган и его сторонники несколько раз вспоминали слова бывшего президента Гейдара Алиева про "два государства одного народа".

Сейчас, спустя несколько дней после начала войны, шумиха поутихла, и стало возможным подвести некоторые предварительные итоги. Блицкриг, тщательно подготовленный по идлибским образцам, не удался. Может статься, дело в более низком уровне подготовки азербайджанских солдат, чью выучку нельзя сравнить с огромным боевым опытом турецких прокси. Может быть, дело в специфике местности - пустынные пейзажи севера Сирии располагают к совершенно иной войне, нежели населенные горы Кавказа. Так или иначе, регион ждет очередная затяжная война с периодическими обострениями. Это неизбежно, пока кто-то влиятельный и авторитетный не рявкнет, немедленно восстановив статус-кво. Сегодняшний расклад показывает, что в регионе такой силы нет, а "большие парни" из далека не обращают внимания на очередные выстрелы где-то на Кавказе.

Куда интенсивнее оказались бои в информационном пространстве. Армяне, широко представленные в российском инфополе, равно как и поддерживающие их российские журналисты, начали раскручивать тему ответственности России за союзника по ОДКБ. Сторонники немедленного вмешательства в конфликт российских войск на стороне Армении, видно, позабыли, что Нагорный Карабах в ОДКБ не входит. Забавно слышать и призывы к российскому вмешательству от тех, кто еще недавно, воодушевленный сменой власти и курсом нового премьера Пашиняна на сближение с Западом, ходил по ереванским улицам с плакатами "Прекратить российскую оккупацию!". Несмотря на старания этих граждан, в Гюмри и Ереване все еще располагается 102-я военная база, служащая, по сути, залогом территориальной целостности Армении. Призывы к вмешательству России становятся еще абсурднее, если вспомнить тишину или нерешительный лепет, издававшийся теми же журналистами и влиятельными медиаперсонами в ответ на бомбардировки Новороссии, сбитый турками самолет или атаки на российские объекты в Сирии.

Турки действуют ничуть не тоньше, открыто и в самых ярких выражениях поддерживая Азербайджан. Все без исключения крупные турецкие газеты вышли утром 28 сентября со словами поддержки азербайджанских "кардашей" ("братьев"). Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес "армянской агрессии", не забыв при этом задеть и Россию, которая, по словам турецкого президента, "за 30 лет не сделала ничего для установления мира в регионе". Утром, когда начался конфликт, пошли новости о срочных телефонных звонках глав России, Турции, Армении, Азербайджана, их министерств иностранных дел, но все это ни к чему не привело - Карабах как пылал, так и пылает. Дежурные заявления НАТО, Евросоюза, США, Франции и еще бог знает кого не отличаются ни оригинальностью, ни реальной заинтересованностью и имеют политический вес не больший, чем такой же нелепый призыв к миру за авторством папы Франциска.

Любой хаос можно использовать. За последние несколько лет интересы России в Закавказье были практически задушены растущими амбициями Турции, резкой сменой настроений в Армении и отменой поставок газа в том направлении. Но это вовсе не значит, что Россия не может извлечь своей выгоды из сложившейся ситуации. Попытки противостоять турецкой пропаганде пропагандой российской, постепенное внедрение выгодных России нарративов в головы населения воюющих стран - проекты, способные отвоевать потерянные позиции, но они требуют долгой и упорной работы.

Источник - завтра
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