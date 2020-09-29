Вторая волна. Мир бодро перешагнул через отметку в 1 миллион жертв КОВИ, - А.Анпилогов

08:56 30.09.2020

Вторая волна. Мир перешагнул через отметку в 1 миллион жертв, которые унес коронавирус

Алексей Анпилогов



На прошедшей неделе мир перешагнул через отметку в 1 миллион жертв, которые унес новый коронавирус.



Эта печальная цифра наглядно символизирует неизбежное - человечество не успевает в достаточной степени подготовиться ко второй волне глобальной пандемии, о неизбежности которой говорили медики и ученые с самого начала.



Для предотвращения этого негативного сценария сделано все возможное - за прошедший год с начала эпидемии врачи лихорадочно искали любые эффективные лекарства, а ученые в самые сжатые сроки разрабатывали вакцины. Кроме того, медики по всему миру спасали больных, зачастую героически, обеспечивая все больший и больший процент выздоровления даже в самых тяжелых случаях.



Конечно, сегодня мы знаем о коронавирусе гораздо больше, чем в декабре 2019 года, когда он был впервые обнаружен в китайском городе Ухань. Готово ко второй волне и население: принципы социального дистанцирования, личной гигиены и заботы о своем здоровье у многих уже вошли в повседневный распорядок дня. Изменилась и мировая экономика - сегодня сторонники работы на дому, которым уже давно опостылела работа в душных и тесных офисах, получили в свое распоряжение неубиваемый козырь. Тем более что многие современные профессии увязаны на работу с информацией, которую гораздо легче передавать в виде "цифры по проводам", не перемещая при этом громадные массы людей, отвечающих за ее передачу, в общественном и личном транспорте.



Такая новая структура экономики уже вырисовывается на наших глазах, и стоит сказать: мир становится все больше похож на "глобальную деревню", о которой говорили многие философы, анализировавшие приход информационной эпохи. Удивительным образом это скрыто идущее изменение экономического уклада перевел в реальную форму именно вирус, который из всех живых существ представляет собой наиболее "информационную тварь": ведь в его структуру входит только простейший носитель информации – РНК, окруженный столь же простой белковой оболочкой.



Вторая волна коронавируса так или иначе будет связана с "заражением" большей части человечества этой вирусной информацией. Произойдет это либо естественным путем, через болезнь, либо же искусственно, через разработанную людьми вакцину. Второй путь, понятное дело, гораздо предпочтительнее, так как вакцина, в отличие от настоящего вируса, заранее настраивается таким образом, чтобы обеспечивать наш иммунитет при минимальном количестве, а то и отсутствии любых побочных эффектов.



Скорее всего, в новом мире, который возникает на наших с вами глазах, профессия врача и ученого неизбежно получит больший авторитет и значение. Чего греха таить, "тучные" последние полвека создали обманчивое впечатление того, что мир уже победил все болезни, а на любую, самую "модную" хворь тут же отыщется чудесное лекарство из коробочки, эдакий deus ex machina. И врач нужен исключительно для того, чтобы эту таблетку написать умными словами в рецепт, да и то если больной сам не смог найти названия лекарства в интернете.



Теперь же стало ясно: без развитой и направленной на здоровье людей медицины и связанной со здравоохранением науки любая новая болезнь оказывается "чумой XXI века". Достаточно посмотреть на США, которые еще до начала второй волны перешагнули через отметку в 200 тысяч погибших от коронавируса, несмотря на всю рекламную мощь их системы здравоохранения. Которая, однако, оказалась "медициной для избранных", практически неготовой к серьезному вызову в виде массового наплыва тяжелых больных.



Конечно, свои выводы из пандемии COVID-19 предстоит сделать и России: ведь расходы на здравоохранение три последних десятилетия часто формировались по остаточному принципу, в максиме "не развалилось - ну и нормально". Пандемия коронавируса буквально разрушила этот "соломенный домик Ниф-Нифа", показав, что новая система охраны здоровья российских граждан должна предупреждать заболевания и добиваться устойчивого здоровья нации, а не идти по американскому пути, который нам последовательно навязывали как единственно правильный в вопросе построения системы здравоохранения. Российская медицина не должна быть "медициной для богатых" - ведь, как оказалось, для вируса нет препятствий в виде имущественного положения или уровня жизни – болеют все.



Реформа российской медицины и всемерная поддержка врачей государством стала насущной необходимостью - первую волну пандемии COVID-19 мы проскочили буквально чудом, на сохранившихся остатках советской системы здравоохранения. Но это отнюдь не означает, что нам может столь же невероятно везти и в будущем.