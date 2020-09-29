Против ташкентской правозащитницы Татьяны Довлатовой возбудили уголовное дело

14:07 30.09.2020

Вторник, 29 Сентября 2020



В Узбекистане возбуждено уголовное дело против известной правозащитницы Татьяны Довлатовой, направленное исключительно на пресечение ее законной правозащитной деятельности, говорится в сегодняшнем заявлении трех правозащитных организаций - Ассоциации прав человека в Центральной Азии (АХРЦА), Международного партнерства в защиту прав человека (МПЧ) и Норвежского Хельсинского комитета (НХК). Они призвали власти Узбекистана прекратить уголовное дело и гарантировать Довлатовой и всем остальным правозащитникам полную свободу правозащитной деятельности.



Довлатова сообщила, что 25 августа спецпрокурор Зангиатского района Ташкентской области позвонил ей и потребовал прийти к нему в офис по поводу некой жалобы на нее. Прокурор решительно настаивал на том, чтобы она приехала, и, что нетипично, даже предложил возместить ей транспортные расходы. Так как адвоката у нее в то время не было, а официальная повестка не поступала, Довлатова решила не ходить в прокуратуру.



"Уголовное дело против Татьяны Довлатовой имеет одну единственную цель - остановить деятельность этого неутомимого правозащитника и закрыть поток достоверной информации, которую она регулярно собирает об обычных нарушениях прав человека", - заявила Надежда Атаева, президент Ассоциации прав человека в Центральной Азии. "Ташкент должен немедленно снять эти политически мотивированные барьеры, мешающие деятельности Довлатовой, прекратить ее правовое преследование, и позволить ей выполнить свою важную и ценную работу".



Во время телефонного звонка прокурор сообщил Довлатовой, что двое узников колонии-поселения № 42 подали на нее жалобу, заявив, что Довлатова фотографировала их во время одного из своих визитов в колонию-поселения и опубликовала снимки в соцсетях без их согласия. Довлатова регулярно посещает колонии-посещения-посещения, в которых осужденные приговорены к коротким срокам лишения свободы и имеют возможность встречаться с посетителями. Наблюдение за условиями, в которых они находятся, является важной частью правозащитной деятельности Довлатовой. Во время этих визитов заключенные регулярно подходят к Довлатовой и обращаются за помощью, поскольку ее заявления часто помогают решить или облегчить их положение. Она регулярно раскрывает случаи пыток, тяжелых условий труда, чрезвычайных ситуаций и т.д. Когда соответствующие правительственные органы не действуют по ее письменным официальным заявлениям, Довлатова публикует свои выводы, опираясь на поддержку со стороны общественных и международных организаций.



Довлатова подчеркивает, что все заключенные разговаривали с ней добровольно и согласились фотографироваться. Довлатова также заявила, что у нее есть основания полагать, что двое заключенных, которые подали на нее жалобу, сделали это под принуждением. Один из них, по сообщениям, признался коллегам-заключенным, что администрация колонии-поселения заставила его написать жалобу. 7 сентября, после того как он заявил, что отзовет жалобу на Давлатову, этого же заключенного по распоряжению замглавы колонии-поселения поместили в штрафной изолятор.



"Усилия нашей коллеги Татьяны Довлатовой по документированию грубых нарушений прав заключенных - отличный вклад, который власти могли бы использовать для внесения необходимых изменений в уголовно-исполнительную систему. К сожалению, мы видим, что Ташкент предпочитает подавлять информацию, которую она собирает из мест лишения свободы", - заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гуннар Экелеве-Слидал. "Власти Узбекистана должны прекратить всякое преследование и преследование правозащитников, а вместо этого рассматривать их как партнеров по текущим реформам. Никакие значимые и устойчивые реформы не могут быть проведены без свободного гражданского общества и участия правозащитников".



Когда Татьяна Довлатова запросила разъяснения по поводу обвинений в рассматриваемой колонии-поселении, ей сообщили, что заключенным больше не разрешаются разговаривать с ней и что администрация колонии отказалась отвечать на любые ее вопросы. Довлатова с 2011 года регулярно посещает различные пенитенциарные учреждения Узбекистана - и это впервые, когда впервые администрация уголовно-исполнительной колонии препятствует ее работе.



В ходе своей работе Довлатова выявила множество случаев нарушения прав человека: от пыток и попытки изнасилования до принудительного труда, невыплаты пенсий инвалидам, несоблюдения санитарно-гигиенических норм в контексте нынешней эпидемии ковида и запрета на посещение заключенных. Она также обнародовала информацию о случаях самоубийства лиц, содержащихся под стражей. Она уважаемый правозащитник, пользующийся доверием узников, коллег и международных экспертов.



"Узбекистан взял на себя обязательство создать национальные превентивные механизмы, закрепленные в Факультативном протоколе к Конвенции против пыток (ОПКАТ). Если они будут оперативно и эффективно внедрены, это позволит кардинально улучшить систему профилактики пыток. Но роль гражданского надзора в таких процедурах - залог успеха, и работа Татьяны служит именно этой важной цели. Мы сожалеем о том, что ее привлекают к уголовной ответственности за выполнение этой важнейшей роли", - заявила директор Международного партнерства по правам человека Брижит Дюфур.



Источник - ahrca.org