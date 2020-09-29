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Мор пернатых. В Северном Казахстане не успевают сжигать павшую птицу
14:13 30.09.2020

Крематории Северного Казахстана не справляются с количеством птицы, которую везут туда на утилизацию. Машины по сжиганию работают круглосуточно, но все равно не успевают уничтожать мертвых пернатых. Их слишком много. Возле Петропавловска экстренно открыли новый скотомогильник. Так что теперь трупы сжигают еще и под открытым небом.

Автор: Инна Лопатко

Как только инфекция появилась в Северном Казахстане, чиновники пообещали, что павшую птицу будут уничтожать в специальных крематориях. Но падеж оказался таким колоссальным, что инсинераторы, где сжигают тушки, просто не справляются. Пришлось открывать новый скотомогильник. В земле экстренно вырыли яму, наполнили ее горючими материалами и стали сжигать трупы сразу тысячами.

Нуржан Шарипов, руководитель филиала Республиканского эпизоотического отряда: – Здесь 6 тысяч поголовья, просто инсинератор не успевает. По районам развозить, на другие инсинераторы – это распространять заболевание, поэтому было принято решение.



По официальным данным, в Северном Казахстане пало уже почти 200 тысяч птичьих голов. Из них 183 тысячи – это потери птицефабрики в ауле Бесколь. Около 17 тысяч кур и гусей погибло на частных подворьях. Для уничтожения мертвой птицы задействовали 14 трупосжигательных аппаратов. В том числе мощный передвижной крематорий Республиканского противоэпизоотического отряда. В час он сжигает по три тонны птицы.

Файзул Бегенов, главный специалист Республиканского эпизоотического отряда: – Передвижной инсинератор работает сутками. В сутки он сжигает сейчас 20 тысяч голов птицы. Мы здесь уже работаем где-то в пределах восьми дней, вот они где-то в пределах 140-150 тысяч уже птиц сожгли в этом. Очень мощный, высококачественный… Получается чистый пепел, который можно использовать для удобрения.

В соседней Павлодарской области официально погибло 4 тысячи пернатых. Для утилизации в регион тоже приехал специальный крематорий. Всего ветеринары готовятся сжечь тут около 15 тысяч кур, гусей и уток. Точное количество будет известно после того, как закончится изъятие мертвой и живой птицы в карантинных аулах. А жителей Северного Казахстана теперь больше всего интересует, безопасно ли уничтожать заразу под открытым небом.

Берик Альжанов: – Это все в рамках действующего законодательства, ветеринарно-санитарными правилами предусмотрена утилизация трупов птицы в ямах путем сжигания. После того как сжигание завершится, в этой яме будет проведена дезинфекция соответственная и этот скотомогильник будет законсервирован.

В Северном Казахстане на карантин закрыто уже 29 сел. И лишь в 11 из них мертвая и больная птица уничтожена. Теперь здесь обещают провести тотальную дезинфекцию. В 11 селах карантин ввели сегодня. Так что изъять тушки павших кур, гусей и уток у местных птицеводов еще только предстоит.

Источник - КТК
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