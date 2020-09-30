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Как в Узбекистане ведется бессмысленная война с русским языком
14:15 30.09.2020

Среда, 30 Сентября 2020

Не секрет, что за последние 30 лет в Узбекистане ведется плановая борьба с русским языком, с переменным успехом.

Ведется административное давление по поводу использования русского языка в рекламе, бизнесе (например, вывески), госсми и в делопроизводстве и так далее.

Активно сокращается количество русскоязычных школ (здесь должна быть статистика за 1991-2020, но ее нет, убедительная просьба уважаемым читателям помочь разобраться в сайте https://stat.uz/ru - видимо он сделан специально так, чтобы ничего не найти, несмотря на гигантское желание родителей, в первую очередь среди этнических узбеков, "просунуть" свое дитя в русскоязычную школу, потому что там:

можно свободно овладеть русским;
выше качество преподавания;
повышаются шансы найти высокооплачиваемую работу;
русскоязычные школы престижней, чем узбекоязычные

Примерно тоже самое наблюдается среди государственных вузов.

Например, сейчас стало еще более престижно "пропихивать" свое дитя в русскоязычную 110 школу в Ташкенте (понятно, почти любое устройство ребенка в престижную русскоязычную школу достигается лишь взятками в районо или директору этой школы) - поскольку теперь она преобразилась, стала краше и современней. Насколько я понял, ремонт и апгрейд школы финансировал уважаемый господин Усманов, русский бизнесмен, подданный ее величества, один из богатейших бизнесменов Великобритании. Горжусь соотечественником.

В 1995 году русский окончательно лишился статуса официального языка. С одной стороны, сокращение русскоязычного населения лично мне в выгоду - сокращается уровень конкуренции в обществе и на рынке труда - меньше реальных конкурентов социальной верхушке, которая свободно владеет русским.

С другой стороны, не очень хочется жить в стране со все увеличивающейся деградацией в социальной, научной, экономической и иных сферах, корневая причина всему этому - языковая политика, о чем я неоднократно писал.

В 1995 году русский окончательно лишился статуса официального языка. Возможно для того, чтобы развернуть тренд социальной деградации, стоит вернуть официальный статус этому "языку межнационального общения", как стыдливо называют его официальные лица.

P.S. Птичка на хвосте принесла, что представители некоторых националистически (на самом деле нацистки) настроенных правящих группировок в РФ сейчас активно собирают и проверяют факты массовых этнических чисток русских в Средней Азии и Кавказе в 1990-е, в том числе и в Узбекистане, для инспирации роста националистических настроений в РФ и оказания давления на партнеров.

Думаю, этот подход неэффективен - что было, то прошло, лучше займитесь позитивной программой помощи в обучении населения русскому языку на территории СНГ.

Миразиз Базаров, блогер

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601464500
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