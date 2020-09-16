Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе, - "Известия"

14:16 30.09.2020 Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку отвергли возможность переговоров до прекращения огня



Эльнар Байназаров

Антон Лавров

Семен Еремин



За три дня обострения конфликта в Нагорном Карабахе стороны ни на шаг не приблизились к перемирию. 29 сентября Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана эти сообщения опровергли. Баку также заявил, что ВВС страны не располагают истребителями F-16. При этом только в Нагорном Карабахе по последним данным погибли свыше 80 человек, что превышает официальные сведения о жертвах апрельской войны 2016 года. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев считает, что переговоров с Армений с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может. Глава Армении Никол Пашинян также заявил, что прежде чем вести диалог, нужно прекратить насилие. Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что пока ни одна из сторон не готова сесть за стол переговоров - во многом потому, что в обществах и Армении, и Азербайджана есть запрос на военное решение конфликта.



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Горячая фаза



Третий день в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) продолжаются бои между военными НКР и армянской армией с одной стороны и войсками Азербайджана - с другой.



К вечеру вторника минобороны Нагорного Карабаха уточнило данные о потерях своих военнослужащих. Они превысили 80 человек убитыми. Это уже превышает официальные сведения о погибших в конфликте 2016 года, продолжавшегося четыре дня. Тогда в списки жертв включили 77 человек.



Генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели 12 мирных граждан, еще 35 ранены. Потери среди военных не раскрываются.



Жители Степанакерта рассказали собственному корреспонденту "Известий" в Карабахе, что ситуация продолжает оставаться напряженной.



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- Рано утром были взрывы, быстро все спустились в подвал. Никто не знает, что за снаряд был, а мужчины не говорят. Этот подвал был подготовлен заранее, потому что в городе неспокойно, в любой момент могла начаться бомбежка, - рассказала "Известиям" жительница карабахской столицы Инна Бегларян.



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- Все случилось рано утром в воскресенье после Дня города. Такое ощущение, что был гром, и с неба сыпались осколки, которые не просто падали, они взрывались, страх был неописуемый. Уже второй день живу в подвале, - призналась преподавательница.



Между тем, 29 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "готова поддержать Азербайджан в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя".



Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил "Известиям": Ереван рассчитывает, что РФ не позволит Анкаре вмешаться в конфликт силовым путем.



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- Россия не должна допустить, чтобы Турция начала вводить технику и проводить военные действия на территории Кавказа, Закавказья, что подорвало бы весь регион, - подчеркнул политик.



Он также заявил, что в сторону Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) ежедневно отправляются порядка 5–7 тыс. добровольцев из Армении. Беженцев из Степанакерта, столицы НКР, вопреки утверждениям СМИ, не так много, проводится целенаправленная эвакуация, заверил вице-спикер парламента.



Россия считает "излишним" приглашать Турцию в качестве посредника на предстоящие мирные переговоры по Карабаху, заявил "Известиям" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.



- Турция не занимает нейтральную позицию, ее участие в многостороннем формате представляется излишним и будет работать на усиление одной из сторон конфликта. А задача не поддерживать, а побуждать к сближению позиций и нахождению точек соприкосновения. Это возможно только при участии нейтральных посредников. Поэтому в таком формате востребована Россия, - подчеркнул парламентарий.



Однако, по мнению директора Центра изучения Новой Турции Юрия Мавашева, для решения конфликта, а не временного погашения, подключение Анкары к многосторонним переговорам все же необходимо. Это позволит учитывать при поиске выхода из ситуации не только армяно-азербайджанский конфликт, но также и неутихающие споры между Ереваном и Анкарой, пояснил эксперт "Известиям".



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Битва истолкований



Баку и Ереван продолжают обмен противоречивыми данными с поля боя. Вечером 29 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.



В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли сообщения об участии турецких ВВС в операции в Карабахе. Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВВС страны не располагают истребителями F-16. Там вообще не зафиксировали вылетов военной авиации 29 сентября.



Источники "Известий", знакомые с обстановкой, также не наблюдали вылетов штурмовой авиации Армении. В то же время они сообщили о начале выдвижения армейских подразделений в зону конфликта и создании группировки для перехода в контрнаступление. К исходу вторника сосредоточение не было завершено из-за воздействия на колонны беспилотников и артогня Азербайджана.



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- Воздушное пространство над районом, где был потерян штурмовик, хорошо просматривается сразу из нескольких стран, - рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. - Все заинтересованные стороны уже имеют информацию объективных средств контроля от своих радаров о том, был ли воздушный бой и взлетали ли вообще самолеты. Так что истину мы так или иначе узнаем. В Сирии после сбития Турцией Су-24М в тот же день российские военные провели брифинг и предъявили записи с радиолокаторов. Заявления же Армении пока ничем не подтверждены.



Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что разведка зафиксировала переброску к Нагорному Карабаху С-300, снятых с боевого дежурства под Ереваном. Военное ведомство пообещало уничтожить зенитную ракетную систему в случае ее появления в зоне конфликта.



По данным армянской стороны, артиллерийский огонь по позициям Нагорного Карабаха не затихал всю ночь с понедельника на вторник - Азербайджан перешел к массовому использованию против НКР тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и 300-мм реактивных установок залпового огня "Смерч".



Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала заявление о том, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи.



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Стороны продолжают выкладывать видеокадры с поражением техники и погибшими противниками. Военные Азербайджана в основном демонстрируют кадры, снятые с беспилотников. Нагорный Карабах распространяет записи уничтожения бронетехники, сделанные с передовых позиций.



Не идут на контакт



Ни одна из воюющих сторон пока не выступила с предложением возобновить мирный диалог. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 сентября в эфире программы "60 минут" заявил: "переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может".



Он также опроверг заявления армянских властей об участии турецких и/или сирийских наемников в операции в НКР. "Турция поддерживает нас только морально", - подчеркнул Алиев.



Выступивший вслед за ним премьер-министр Армении Никол Пашинян был еще более категоричен и заявил, что "есть угроза существованию армянского народа". Политик также подчеркнул, что сбитый Су-25 армянских ВВС - свершившийся факт.



Сразу после выступления Пашиняна стало известно, что 29 сентября по инициативе армянской стороны прошли очередные, уже вторые за три дня переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора была "акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе". Российский лидер выразил "серьезную озабоченность" в связи с боевыми действиями в регионе, сообщается на сайте Кремля.



29 сентября в МИД РФ для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе были приглашены послы Армении и Азербайджана. Армянский диппредставитель Вардан Тогонян заявил, что "Ереван пока не обращался в ОДКБ, но тема обсуждается на фоне сообщений о том, что турецкий F-16 сбил армянский Cу-25".



Без внешнего давления со стороны третьих стран, в основном, России и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Франции и США, конфликт может затянуться на долгое время, отметил в беседе с "Известиями" политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов.



- На длительность конфликта будет влиять международное внимание, сейчас оно повышенное, возможно будет оказано давление на стороны конфликта с тем, чтобы его прекратить. Но в обеих странах наблюдается общественный запрос на решение этого конфликта именно военным путем. Потому ждать скорых решений от политического руководства не стоит, - считает эксперт.



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Он признал: предпосылкой для мира может стать аннулирование Бишкекских договоренностей 1994 года и заключение нового перемирия. В 2016 году это сделать не удалось. Но в этот раз, считает политолог, уже изменена линия фронта, пройдены все красные черты, так что возможно подписание нового перемирия, но с точным графиком реализации мер.



По словам турецкого политолога Керима Хаса, за минувший год не было практически ни месяца, когда бы Анкара не участвовала в каком-либо конфликте: в октябре 2019 года началась кампания "Источник мира" на севере Сирии, в ноябре - противостояние с Грецией по поводу Кипра, в декабре - ливийский фронт, в январе и феврале - противостояние с Россией и Дамаском в Идлибе, затем столкновения с Египтом в Ливии, следом операция в Ираке.



- Текущий конфликт в Нагорном Карабахе - продолжение политики Эрдогана, когда внешнее обострение используется для консолидации общества. Неделю назад прошли громкие аресты 82 прокурдских активистов, в том числе депутатов из Народной демократической партии (НДР). Это резонансное событие, однако обострение в Карабахе его затмило: все четыре ведущие партии парламента, включая правящую "Партию справедливости и развития", выпустили общее заявление, осуждающее действия Армении. Панисламская риторика Эрдогана работает: большая часть населения решительно настроена поддержать Баку, - пояснил "Известиям" эксперт.



Между тем в Турции уже вторую неделю продолжается падение национальной валюты, 29 сентября лира достигла исторического минимума, снизившись до 7,85 по отношению к доллару. Центральный Банк страны впервые с 2018 года поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 10,25% годовых. Источник - Известия

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