Туркменистан: закрытый суд в Балканабаде приговорил "хулигана"-правозащитника Аллабердыева к 6 годам л/с

19:00 30.09.2020

Туркменистан: закрытый суд в Балканабаде приговорил Аллабердыева к 6 годам лишения свободы.



Виновен в "хулиганстве" или инакомыслии?



30.09.2020



29 сентября 2020 г. в Балканабаде прошел суд над 48-летним юристом Пыгамбергельды Аллабердыевым, которого спецслужбы подозревают в инакомыслии. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о "хулиганстве" (подробнее см. пресс-релизы от 07.09.2020, 10.09.2020 и 28.09.2020). Суд был проведен в закрытом режиме. В зал не допустили не только родственников, но и свидетелей, показания которых могли поставить под сомнение официальную версию.



Рассмотрение дела Пыгамбергельды Аллабердыева было назначено на 10 утра 29 сентября в Балканабадском городском суде. С утра возле здания суда собрались родственники и друзья подсудимого, однако до обеда процесс так и не начался. Работники суда заявили, что заседание не состоялось, так как "нет этапа". Позже было объявлено, что процесс пройдет в тот же день в помещении СИЗО.



К 16 часам более 30 родственников и друзей Аллабердыева на 10 машинах подъехали к зданию СИЗО. Через ворота пропустили только сестру и дочь подсудимого, однако на первом же посту им сообщили, что суд будет закрытым, поэтому присутствовать на заседании они не смогут, но после суда им дадут возможность увидеть Аллабердыева.



"Мы просили допустить на суд хотя бы супругу подсудимого, но нам отказали", - рассказывает участница событий.



По ее словам, судебные слушания начались с двухчасовым опозданием и продолжались с 18 до 20 часов вечера. Что происходило в зале суда - неизвестно.



На процесс были вызваны два свидетеля - продавец магазина и знакомый подсудимого, находившейся вместе с ним в момент инцидента 5 сентября. До завершения судебных слушаний они оставались в коридоре, однако для дачи показаний перед судом их так и не пригласили. Один из них сказал родственникам Аллабердыева, что готов подтвердить, что Аллабердыев никого не избивал, тем более с использованием палки или доски, которые возникли в уголовном деле благодаря фантазии следователя.



Как мы уже сообщали, все адвокаты, к которым обращались родственники, отказались от участия в деле, ссылаясь на то, что здесь "замешана политика". Был ли предоставлен подсудимому адвокат по назначении - тоже не известно.



После оглашения приговора в помещение СИЗО пригласили сестру Аллабердыева, которая в течение двух секунд смогла увидеть брата на расстоянии. Когда собравшиеся у СИЗО узнали, что его еще до суда обрили наголо, это было воспринято как унижение.



Об итогах суда официальные лица сообщить отказались. Следователь Куммет Ильясов, которого родственники ждали у машины, чтобы узнать о приговоре, сбежал через другой выход и уехал домой под охраной. Начальник СИЗО заявил родственникам: "Я сам не знаю, что решили. Идите в суд, и там выясняйте".



Один из очевидцев рассказывает: "Наше возмущение было как митинг, представляете? Мы просто хотели узнать, чем закончился суд. В нормальной стране таких проблем не было бы".



Сегодня работники суда неофициально сообщили, что Аллабердыев был признан виновным по статьям 279 (хулиганство) и 108 (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) УК и приговорен к 6 годам лишения свободы. Официальный ответ обещали дать не ранее, чем через пять дней после регистрации запроса.



Житель Балканабада сообщил, что в эти дни в регионе наблюдалось резкое ухудшение качества связи, что ограничило возможности передачи информации через интернет.



Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека

Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"