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Мирзиеев наградил орденами 3-х узбекских джадидов-просветителей начала прошлого века - Авлони, Бехбуди и Мунаввар кары
20:20 30.09.2020

Президент посмертно наградил троих джадидов-просветителей
Абдулла Авлони (1878−1934), Махмудходжа Бехбуди (1875−1919) и Мунавваркори Абдурашидхонов (1878−1931) указом президента Узбекистана посмертно награждены орденом "Буюк хизматлари учун" за вклад в формирование национальной системы образования.

Джадиды Абдулла Авлони (1878−1934), Махмудходжа Бехбуди (1875−1919) и Мунаввара кары Абдурашидхонов (1878−1931) указом президента Узбекистана посмертно награждены орденом "Буюк хизматлари учун", сообщила пресс-служба главы государства.

Награды просветителям конца XIX - начала XX века присвоены "за самоотверженное служение делу свободы и благополучной жизни нашего народа, колоссальный вклад в формирование национальной системы образования и воспитания", говорится в документе, посвященном Дню учителей и наставников.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые участвует в торжественном собрании, посвященном празднику 1 октября, которое проходит в Международном конгресс-центре в Ташкенте. В мероприятии присутствуют педагоги и наставники, ученые, члены парламента и правительства. Представители сферы в регионах участвуют дистанционно со студий в Каракалпакстане и областях.

"Каких бы успехов и результатов мы ни добивались в жизни, каждый из нас всегда с благодарностью признает ваш неоценимый вклад в эти достижения", - отметил Шавкат Мирзиеев, обращаясь к учителям и наставникам.

Праздничное поздравление президента содержало экскурс в историю. Шавкат Мирзиеев отметил, что в IX-XII веках на территории Узбекистана имел место первый Ренессанс, в XV веке наблюдалось второе Возрождение.

"Мне, как и многим представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды, могли еще в ХХ веке свершить третий Ренессанс. Священную мудрость „Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо", - отметил президент, добавив, что создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи Возрождения определено как главная цель.

"Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас, - заявил глава государства. - Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать прежде всего национальную систему образования".

Абдулла Авлони - писатель-просветитель, педагог, общественный деятель. Махмудходжа Бехбуди - один из основателей движения джадидизма в Туркестане, литератор, педагог и ученый. Мунаввар кары Абдурашидхонов - наставник-просветитель, литератор, редактор и общественный деятель.

Источник - gazeta.uz
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