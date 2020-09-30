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КазСуд. Экс-заместителя акима Актюбинской области Мамунова посадили на 12 лет за $1,2 млн взяток
20:22 30.09.2020

Судья также постановил конфисковать его имущество.

Бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана Мамунова приговорили к 12 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что в суде Нур-Султана Руслана Мамунова признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.

Отмечается, что Мамунов взял эти деньги, пообещав договориться о смягчении приговора для Ахметжанова, которого осудили в 2016 году за получение взяток в особо крупном размере. Однако Мамунов потратил деньги, которые ему отдали жена и брат экс-акима Костаная на покупку двух автомобилей Lexus и 2-комнатной квартиры в Нур-Султане.

В итоге сегодня, 30 сентября, суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, суд постановил конфисковать два автомобиля и 2-комнатную квартиру.

Руслан Мамунов стал заместителем акима Актюбинской области в ноябре 2019 года. До этого он был председателем правления НК "СПК "Актобе" и занимал руководящие должности в коммерческих структурах. В конце февраля 2020 года в Сети появились слухи о задержании чиновника за крупную взятку, которые тот поспешил опровергнуть.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601486520
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