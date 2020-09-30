Рекорд идиотизма. КирЦИК утвердил депутата за неделю до истечения Парламентского срока

20:26 30.09.2020

30 сентября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Новым депутатом от фракции "Кыргызстан" стал Султан Анарбаев



Новым депутатом от фракции "Кыргызстан" стал Султан Анарбаев. Решение принято сегодня на заседании ЦИК.



Уточняется, что Султан Анарбаев получил вакантный мандат вместо Жаныбека Жоробаева, который был нардепом всего четыре месяца.



Ранее, напомним, из списка партии, зарегистрированного в 2015 году, вышли подряд девять кандидатов.