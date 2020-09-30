Экс-министра-цифровизатора Казахстана Жумагалиева пристроили послом в Голландию

20:33 30.09.2020

Аскар Жумагалиев получил новую должность

Ранее он был министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Жумагалиев Аскар получил новую должность, сообщает zakon.kz.



Жумагалиев Аскар Куанышевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству, - говорится в указе Токаева, опубликованном на Акорде.

Родился 2 августа 1972 году в Оренбургской области. Окончил Алма-Атинский энергетический институт (1996 г.), Казахский национальный технический университет, Казахский гуманитарно-юридический университет (2002 г.). Магистр по электронному управлению Швейцарского федерального института технологий в Лозанне.



Трудовую деятельность начал в 1996 году в качестве генерального директора ТОО "Жарық". С 1998 по 2000 годы работал в Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В 2000 году являлся начальником Управления РГП "Республиканский центр биллинга телекоммуникационного тарифа". С 2001 по 2003 годы - начальник Управления государственного надзора в области связи, заместитель председателя Комитета по связи и информатизации.



С 2003 по 2006 годы работал заместителем председателя, затем Председателем в Агентстве РК по информатизации и связи. С 2006 по 2010 годы занимал должность президента АО "Казахтелеком".



С 2010 по 2012 годы являлся Министром связи и информации РК. С 2012 по 2014 годы - Министр транспорта и коммуникаций РК. С марта по август 2014 года - Председатель Агентства по связи и информации. В 2014 году являлся Заместителем министра по инвестициям и развитию РК. С 2015 по 2017 годы занимал должность Председателя правления АО "НАК "Казатомпром".



С 2017 по 2019 годы – заместитель Премьер-Министра РК – Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК. С февраля по июнь 2019 года занимал должность Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.



До назначения Послом Казахстана в Королевстве Нидерландов с июня 2019 года по июль 2020 года являлся Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.