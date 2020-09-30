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Израильский врач уверяет, что у Рахмона-младшего неизлечимый рак кишечника
20:36 30.09.2020

Наследник Эмомали Рахмона болен - СМИ
Опубликованная израильским доктором информация отчасти объясняет решение Эмомали Рахмона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Таджикистана.

Появилась информация о болезни старшего сына президента Таджикистана, передает zakon.kz.

Израильский врач, директор медицинского центра "Герцлии" в Тель-Авиве Дани Энгель в твиттере сообщил о том, что в 2019 году у Рустама Эмомали был диагностирован рак кишечника, пишет Stan Radar.

С начала 2020 года наш центр посетили официальные лица из разных стран. Председатель Национального собрания Таджикистана Рустам Эмомали, у которого был диагностирован рак прямой кишки, был госпитализирован в нашу больницу в 2019 году и вылечился после операции, - написал доктор Энгель.
По его словам, аппарат президента Таджикистана выразил благодарность Министерству здравоохранения Израиля в официальном письме.

Больше в твитте не было никакой информации о болезни старшего сына президента Таджикистана. Но источники в правительстве страны отмечают, что еще в декабре 2019 года, когда Рустам Эмомали совершил первый зарубежный визит в Ташкент, обсуждалась его поездка в Тель-Авив.

Издание отмечает, что опубликованная израильским доктором информация отчасти объясняет решение Эмомали Рахмона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Таджикистана, вопреки прогнозам экспертов о выдвижении им своего старшего сына Рустама.

В 2015 году в Конституцию Таджикистана были введены изменения о снижении возрастного ценза для президента с 35 до 30 лет, что стало поводом для предположений о том, что к 2020 году главным претендентом на должность главы государства станет 32-летний Рустам Эмомали.

На фоне появления информации о болезни Рустама Эмомали вместе с отцом на публике начал появляться младший сын президента – Сомонджон.

Сейчас Рустам Эмомали является мэром таджикской столицы и главой верхней палаты парламента Таджикистана. Эта должность, согласно Конституции, является второй после президентской и позволяет старшему сыну президента в случае форс-мажорных обстоятельств возглавить страну.

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Источник - zakon.kz
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