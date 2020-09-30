Израильский врач уверяет, что у Рахмона-младшего неизлечимый рак кишечника

20:36 30.09.2020

Наследник Эмомали Рахмона болен - СМИ

Опубликованная израильским доктором информация отчасти объясняет решение Эмомали Рахмона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Таджикистана.



Появилась информация о болезни старшего сына президента Таджикистана, передает zakon.kz.



Израильский врач, директор медицинского центра "Герцлии" в Тель-Авиве Дани Энгель в твиттере сообщил о том, что в 2019 году у Рустама Эмомали был диагностирован рак кишечника, пишет Stan Radar.



С начала 2020 года наш центр посетили официальные лица из разных стран. Председатель Национального собрания Таджикистана Рустам Эмомали, у которого был диагностирован рак прямой кишки, был госпитализирован в нашу больницу в 2019 году и вылечился после операции, - написал доктор Энгель.

По его словам, аппарат президента Таджикистана выразил благодарность Министерству здравоохранения Израиля в официальном письме.



Больше в твитте не было никакой информации о болезни старшего сына президента Таджикистана. Но источники в правительстве страны отмечают, что еще в декабре 2019 года, когда Рустам Эмомали совершил первый зарубежный визит в Ташкент, обсуждалась его поездка в Тель-Авив.



Издание отмечает, что опубликованная израильским доктором информация отчасти объясняет решение Эмомали Рахмона выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Таджикистана, вопреки прогнозам экспертов о выдвижении им своего старшего сына Рустама.



В 2015 году в Конституцию Таджикистана были введены изменения о снижении возрастного ценза для президента с 35 до 30 лет, что стало поводом для предположений о том, что к 2020 году главным претендентом на должность главы государства станет 32-летний Рустам Эмомали.



На фоне появления информации о болезни Рустама Эмомали вместе с отцом на публике начал появляться младший сын президента – Сомонджон.



Сейчас Рустам Эмомали является мэром таджикской столицы и главой верхней палаты парламента Таджикистана. Эта должность, согласно Конституции, является второй после президентской и позволяет старшему сыну президента в случае форс-мажорных обстоятельств возглавить страну.