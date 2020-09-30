Магжан Ильясов назначен Каз-представителем при ООН

20:39 30.09.2020

Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов.



Токаев назначил представителя Казахстана при ООН, передает zakon.kz.



Ильясов Магжан Жанботаулы назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций, - сообщается на сайте Акорды.

Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, от должности постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.