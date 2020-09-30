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Захвачено боевое знамя 193 отдельного армянского батальона - минобороны Азербайджана
20:42 30.09.2020

В ходе сегодняшних боев в направлении Агдере (Мадагиз) захвачены боевое знамя и документы 193-го отдельного наступательного батальона, пришедшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку, передает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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Личный состав дислоцированного в Джонашене второго батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии, неся тяжелые потери бежал, оставив боевые позиции. Нанесены удары по штабу дислоцированного в населенном пункте Агдере 5-го горнострелкового полка этой же дивизии.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, в настоящее время осуществляются операции по уничтожению артиллерией армянской живой силы и техники, попавших в окружение в Агдеринском и Тертерском направлениях, а также зачистка территории.

Неся тяжелые потери в живой силе и боевой технике противник не справляются с эвакуацией убитых и раненых.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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Азербайджанская армия продолжает решительное контрнаступление с целью освобождения наших оккупированных земель. Для того чтобы вернуть утраченные позиции, противник, сосредоточив дополнительные силы в направлении Мадагиза, предпринял попытку атаки и обстрелял село Ашагы Агджакенд Геранбойского района. Однако эта деятельность противника была пресечена.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он подчеркнул, что недавно вооруженные силы Армении применили ОТРК "Точка-У". Однако из-за негодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не разорвались. Точными ударами армии Азербайджана в селе Шушакенд Ходжалинского района была выведена из строя одна зенитно-ракетная установка С-300 ВС Армении.

Было отмечено, что уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного у населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении. Также была уничтожена боевая техника противника в направлении Джебраильского района фронта. Ударом подразделений вооруженных сил Азербайджана поражен командный пункт 41-го отдельного артиллерийского полка 18-ой мотострелковой дивизии противника. Полностью нарушено управление войсками противника. Личный состав дислоцированного в Тонашене 2-го батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении понес тяжелые потери и оставив боевые позиции и бежал. Также нанесен удар по штабу дислоцированного в населенном пункте Агдере 5-го горнострелкового полка этой дивизии.

Пресс-секретарь министерства добавил, что с начала контрнаступательной операции уничтожено и ранено около 2300 человек живой силы ВС Армении, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, минометов, свыше 25 средств ПВО, 6 командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, свыше 50 противотанковых средств, свыше 55 единиц автомобильной техники.

В настоящее время осуществляются операции по уничтожению артиллерией армянской живой силы и техники, попавших в окружение в Агдеринском и Тертерском направлениях, а также проводится зачистка территории. Неся значительные потери в живой силе и боевой технике, противник не справляется с эвакуацией убитых и раненых.

Анар Эйвазов отметил, что победы в боях за освобождение оккупированных земель подняли боевой дух нашего народа. Десятки тысяч азербайджанцев добровольно обратились в минобороны, выразив желание участвовать в боевых действиях вместе с нашими солдатами.

"От имени руководства министерства обороны благодарим их за моральную поддержку азербайджанскому солдату, и выражаем глубокую признательность всем, кто пожелал участвовать в боевых действиях. Рекомендуем им обратиться по назначению - в Государственную службу по мобилизации и призыву. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

Источник - trend.az
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