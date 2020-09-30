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На Марсе нашли озера с жидкой водой. По площади они как треть Кыргызстана
20:54 30.09.2020

30 сентября 2020, Бишкек - Анвар АБДУЛЛАЕВ

Итальянские ученые обнаружили на одном из полюсов Марса систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью планеты. Об этом пишет журнал Nature Astronomy.

Впервые эта же группа ученых сообщила об обнаружении озера под поверхностью Марса в июле 2018 года. Теперь им удалось найти еще три. Все озера, как выяснили ученые, составляют единую систему.

Общая площадь под поверхностью, которую занимают озера, составляет 75 тысяч квадратных километров. Самое большое из четырех озер находится в центре системы и имеет ширину 30 километров; его окружают три меньших озера в несколько километров шириной каждое.

Как отметила одна из авторов исследования геофизик Елена Петтинелли, если существование единственного подледникового озера могло быть вызвано какими-то уникальными условиями, то существование целой системы озер говорит о том, что процесс их образования, вероятно, относительно прост и ординарен, поэтому таких озер может быть больше.

Вода в обнаруженных водоемах, полагают ученые, очень соленая - с учетом давления и температур иначе она не могла бы существовать в жидком виде и превратилась бы в лед. Сколько именно соли содержится в воде, пока неясно - радиозондирование само по себе не позволяет это определить. Этот вопрос имеет ключевое значение для возможности существования жизни в марсианских водоемах - если концентрация соли слишком высока, живые организмы существовать в такой воде не смогут.

До открытия водоемов о существовании запасов жидкой воды на Марсе не было известно. На поверхности планеты есть достаточные запасы воды в виде льда; большая его часть сосредоточена неподалеку от полюсов.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601488440
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