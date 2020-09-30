Захвачено 3 БМП врага, - Минобороны Армении

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21:06 30.09.2020
Президент Арцаха Араик Арутюнян обнародовал видео об очередном успехе армянской стороны на передовой. Соратники президента Республики Арцах с помощью других уничтожили один и конфисковали три бронетранспортеров врага.
Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха Араик Арутюнян написал:
"Дорогие соотечественники!
Сегодня наш очередной успех на передовой. Мои соратники Гегам, Эдик, Армен и Рубик, участвовавшие в Первой Арцахской войне, в апреле 2016 года, с помощью других наших ребят поразили один из бронетранспортеров противника и конфисковали три (один на видео).
Присоединяюсь к их энтузиазму. Ребята, я горжусь вами".
видео тут -
https://armenpress.am/rus/news/1029695.html