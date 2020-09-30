Захвачено 3 БМП врага, - Минобороны Армении

21:06 30.09.2020

Президент Арцаха Араик Арутюнян обнародовал видео об очередном успехе армянской стороны на передовой. Соратники президента Республики Арцах с помощью других уничтожили один и конфисковали три бронетранспортеров врага.



Как сообщает Арменпресс, президент Арцаха Араик Арутюнян написал:



"Дорогие соотечественники!



Сегодня наш очередной успех на передовой. Мои соратники Гегам, Эдик, Армен и Рубик, участвовавшие в Первой Арцахской войне, в апреле 2016 года, с помощью других наших ребят поразили один из бронетранспортеров противника и конфисковали три (один на видео).



Присоединяюсь к их энтузиазму. Ребята, я горжусь вами".



видео тут -



https://armenpress.am/rus/news/1029695.html