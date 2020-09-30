Миллиардное хищение в аэропорту Нур-Султана: главбух пыталась покончить с собой

22:36 30.09.2020

В Нур-Султане продолжается главное судебное разбирательство по делу о хищении 1,7 миллиарда тенге в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На скамье подсудимых находятся бывший глава воздушной гавани Радильбек Адимолда, главный бухгалтер Алия Бабашева и шесть других фигурантов. Как стало известно, ранее суд постановил назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении главбуха.



"После назначения экспертизы поступило сообщение о том, что Бабашева пыталась отравиться таблетками. В этой связи возникла необходимость выяснения ее психологического и эмоционального состояния. Поэтому суд постановил провести дополнительную экспертизу в отношении Бабашевой", - говорится в постановлении суда.



Для новой экспертизы образуется еще одна комиссия, в состав которой войдут врач-кардиолог, врачи-неврологи, врач-дефектолог и психолог. Они должны ответить на вопрос: связано ли заболевание Бабашевой с ее психическим, психологическим и эмоциональным состоянием? Для выяснения данного вопроса в состав комиссии включат врача-психиатра.



Напомним, в апреле прошлого года Антикоррупционная служба начала расследовать многолетние хищения в воздушной гавани Нур-Султана. Ранее речь шла о хищении 1,3 миллиарда тенге. Основной подозреваемой по этому делу проходит бывший главный бухгалтер АО "Международный аэропорт "Астана" Алия Бабашева.



Она, по данным обвинения, перечислила похищенные деньги на расчетные счета 30 фирм, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Также она попыталась договориться с сотрудником Антикоррупционной службы, проводившим расследование, за 16 миллионов тенге.



После того как Антикоррупционная служба потребовала принять меры к руководству воздушной гавани, своей должности лишился заместитель председателя правления Жаксылык Минжасов. С ним расторгли трудовой договор и выплатили ему компенсацию.