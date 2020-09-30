На нефтяной волне: ценам на черное золото предрекли новое пике

00:11 01.10.2020 Среди факторов риска - вспышка заболеваемости COVID-19 и недостаточный спрос на энергоносители



Валерий Воронов



В ближайшие недели цена на нефть Brent может снизиться до $35 за баррель, а за месяц упасть и до $30. Такой прогноз сделали опрошенные "Известиями" аналитики. По их мнению, уходу в пике будут способствовать вспышка заболеваемости коронавирусом в мире и недостаточный спрос на энергоносители. С начала сентября черное золото уже потеряло в цене 10,5%. Сдерживающим фактором пока остаются согласованные действия ОПЕК, отмечают эксперты. Для бюджета России, по их оценкам, эта ситуация не станет серьезным ударом. Однако она способна повлиять на уровень инвестиционной активности в нефтегазовой области.



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В новом пике



Цены на нефть с начала года уже не раз пробивали отметку $30. Самое большое падение было зафиксировано 22 апреля - $16,95 за баррель. И это при том, что еще в начале января его стоимость составляла $68,6.



Вновь котировки начали снижаться в конце лета - если 31 августа нефть продавалась по $46,39 за баррель, то уже 8 сентября - за $39,3.



В конце первого осеннего месяца началось новое пике. 29 сентября на 15:30 мск, по данным торгов ICE, декабрьские фьючерсы Brent составили $42,73 за баррель, а уже в 19:00 мск - $40,89. 30 сентября на 16:00 мск цена на нефть подросла незначительно - до $41,5, но аналитики прогнозируют снижение котировок.



По мнению эксперта по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрия Голубовского, причиной падения может стать динамика второи? волны коронавируса - государства вводят новые ограничения, снижается активность перемещений людей, падает спрос на энергоносители.



Ранее "Известия" писали, что число погибших от COVID-19 в мире уже превысило 1 млн и количество смертей и новых случаев инфицирования продолжает расти. Власти европейских государств вновь вводят режимы ЧП, жесткие штрафы за нарушение самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений.



Так, Финляндия закрыла границы с 10 государствами, где, по их мнению, эпидемиологическая ситуация опасна. Черногория перенесла начало учебного года на 1 октября, а Венгрия всех граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа, обязала предоставлять два отрицательных теста на коронавирус.



В ВОЗ ранее отметили, что под угрозой остается не только Европа, но и другие регионы. В такой ситуации цена за баррель Brent уже в ближайшие дни способна стремительно опуститься до $35–36, считает Дмитрий Голубовский.



Независимый аналитик Дмитрий Адамидов не исключает, что нефтяное пике окажется еще более мощным.



- Цена может снизиться и до $30 за баррель, все будет зависеть от того, насколько жесткими будут ограничения в мире,- отметил он.



28 сентября глава Минэнерго Александр Новак рассказал "России 24" о своем видении происходящего на рынке нефти.



- Если комментировать текущую ситуацию, мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был восстановлен спрос, - заявил министр.



Но при этом, по его словам, впереди очень много неопределенности. Она связана с рисками второй волны эпидемии коронавируса и теми мерами, которые принимают правительства разных стран. От этого будет зависеть, как отреагирует рынок, заключил Александр Новак.



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Однако пандемия коронавируса не единственный фактор, оказывающий давление на мировой рынок нефти, отметил аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Во-первых, в ближайшие месяцы следует ожидать увеличения предложения. С августа уровень сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ был снижен с 9,7 до 7,7 млн баррелей в сутки, но фактически производство черного золота странами-участницами возросло лишь на 1,3 млн баррелей, поскольку некоторые из них компенсировали превышения своих квот в предыдущие периоды.



Также на рынок в скором времени вернется порядка 0,4 млн баррелей в сутки в связи с восстановлением добычи в США после урагана "Лаура". Мировой спрос на нефть, напротив, будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее, заметил эксперт. Причина тому - ухудшение ситуации с коронавирусом в ряде крупных регионов-потребителей, например в Европе. Невысокие темпы восстановления объемов потребления также покажут государства Южной и Юго-Восточной Азии, добавил Иван Тимонин.



- Нефтяные котировки продолжат восстановление, хотя вышеописанные факторы несколько замедлят его динамику. Участники рынка ожидают, что в ноябре цена Brent установится на отметке порядка $40,5 за баррель и будет держаться на уровне $40–42 до конца года, - отметил эксперт.



По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на рынок также оказывают давление новости из Ливии о восстановлении добычи. По данным ливийской National Oil Corp. (NOC), она вырастет примерно до 260 тыс. баррелей в сутки, тогда как ранее производство сырья в стране не превышало 100 тыс. баррелей день.



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В целом, по мнению Артема Деева, рынок нефти ждет глобальная трансформация. Общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10% (9–10 млн баррелеи? в сутки будут не востребованы). Максимальное же падение спроса было зафиксировано в апреле - 25–30% (25–30 млн баррелеи? в сутки).



- В итоге на восстановление рынка потребуется минимум два-три года. Это означает, что не только до конца 2020-го, но и на длительныи? период цены останутся в рамках $30–45 за баррель, - отметил эксперт.



Также он напомнил: на прошлои? неделе Госдума приняла законопроект о том, что экспортная пошлина будет взиматься с нефтяников при цене нефти ниже $15 за баррель, хотя ранее при таком уровне ее не нужно было платить. Это может свидетельствовать о том, что россии?ское государство готовится к длительному периоду низких цен.



- По мере усиления второи? волны пандемии в мире вполне вероятно снижение цен до уровнеи? $30–35 за баррель и ниже, - заключил аналитик.



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От более сильного падения нефтяные цены пока сдерживает только сделка ОПЕК+, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом эксперт отметил, что если спрос на нефть и нефтепродукты вновь начнет падать, то в моменте котировки могут уйти и ниже $30 за баррель. Но такое пике будет краткосрочным и для бюджета страны не станет острой проблемой.



- Для бюджета России важна цена не в долларах, а в рублях. Сейчас в нем заложено порядка 2880 рублей за баррель. В данный момент смесь Brent стоит более 3200 рублей, - отметил он.



По его мнению, если цены на нефть продолжат падать, то снижение можно будет компенсировать девальвацией рубля. Проблемой, как считает Александр Фролов, станет то, что низкие цены в среднесрочной перспективе вызовут падение инвестиций в мировом масштабе и разрастание угрозы дефицита углеводородов на глобальном рынке. России в нынешних условиях важно сохранить возможности для высокой инвестиционной активности в нефтегазовой области, заключил он. Источник - Известия

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