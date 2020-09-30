Призрак Байдена как крупнейшая в истории США афера демократов, - А.Халдей

00:24 01.10.2020

Призрак Байдена как крупнейшая в истории США афера демократов



Сон разума рождает чудовищ, а афера демократов, растянутая на весь срок Трампа, поистине чудовищна. Три года демократы через дорогостоящие и пустые расследования старались разрушить президентство Трампа. Неужели все делалось ради приведения к власти призрака Байдена? Он теперь будет олицетворять величие Америки?



АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЙ, 30 сентября 2020



Американские сторонники республиканцев называют выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США главным оскорблением, которое демпартия нанесла американскому народу за всю историю этой страны. Шаркающий ногами, медлительный, раздражительный, часто не понимающий, что происходит и где он находится, путающий имена и даты, что означает проявление ранних зачатков деменции и слабоумия, 77-летний Байден неспособен к круглосуточной напряженной работе без выходных, что для президента США - главный критерий профпригодности.



Байден - это великий розыгрыш, мистификация, дурман, который демократы навели на Америку после избрания Трампа. Он ограниченно доступен для контактов, часто берет выходные, большую часть времени проводит в своем доме в Уилмингтоне, штат Дэлавер. Царствовать Байден собирается лежа на боку, вероятно, даже в больничной койке, и американцев это приводит в ужас.



Республиканские СМИ упрекают журналистов из пула демократов в цинизме и соучастии в афере. Китай все больше набирает силу, внутри страны растет напряжение, вызовы множатся, а демократы предлагают в президенты откровенного фрика, подставное лицо, явно не собирающееся управлять страной и нести ответственность.



Демократический истеблишмент стремится управлять Байденом. Демократы в сговоре с набирающими силу леваками, для них Байден - это театральный реквизит. Его задача - прочитать телесуфлер, не очень спотыкаясь в тексте.



Но сделка демократов и леваков временна, считают консерваторы. Пройдет время - и они вцепятся друг другу в глотки. Когда придет пора делить пирог власти, консенсус закончится.



Сейчас они, сделав карьеры и растолстев от денег налогоплательщиков, продолжают трансформировать Америку в духе Обамы. Республиканцы считают, что это кодекс уничтожения США, укрепляющий власть демократов и их доступ к возможностям грабежа.



Левые идеи - это идеи подавления свободы, и демократы лгут нации, предпринимая грандиозное мошенничество с Байденом. Если протолкнут избрание Байдена, то даже вице-президент Камала Харрис не будет де-факто президентом. Она будет отчитываться перед своим Политбюро, состоящим из функционеров Демократической партии.



Демократы умело "забыли" коррупцию Байдена, утверждают республиканцы. "Хантер и партнеры" получают финансирование от китайцев, говорят они, и если демократы украдут выборы, то над страной на долгие годы нависнет паутина лжи, мошенничества и коррупции. Байден хвастался, что вооружил Украину, но он просто отвлекал внимание от скандала с участием его сына Хантера, которого он вытащил из украинского юридического пожара.



Республиканцы налегают на тему обвинения Байдена в коррупции и перекидывают мостик к связям его сына Хантера с китайскими олигархами. Они отмечают, что за несколько дней перед тем, как частная инвестиционная компания, где тогда работал Хантер, подписала соглашение о сделке с государственным банком Китая, Байден и Си Цзиньпин встречались и что-то обсуждали. Связь этих событий не случайна, утверждают республиканские СМИ.



Однако гробовое молчание от Си-эн-эн или Си-Эн-би-си, уклонение Конгресса, где большинство у демократов, красноречивее всех слов. Байден торговал своим влиянием, чтобы сделать своего сына Хантера богатым. И вслед за Клинтонами Байден теперь получает от демократов лицензию на власть. Кумовство и коррупция - вот главные признаки партии демократов, они были там всегда и особенно распространились теперь.



Далее, подводя базу под свои размышления о пороках демократов, республиканцы утверждают, что вообще кризис Демпартии начался в 60-е годы ХХ века. С тех пор в политике и экономике США все было плохо, пока не пришли Рейган и Трамп и все не исправили. И потому демократы обанкротились.



Здесь республиканцы немного перебарщивают, но чего не сделаешь в полемическом задоре? Чтобы усилить концентрацию жути над демократами, республиканцы через связь демократов с левыми переходят к теме коммунизма, и тут им становится особенно легко.



Коммунизм, говорят они, начал рушиться сразу после революции в России. И так он 70 лет рушился, построив СССР со всеми его достижениями, что ради своего сохранения унес жизни 100 миллионов человек, включая Россию, Китай, Северную Корею и Камбоджу. Отсюда вывод: левые - это запугивание и насилие. И дружащие с ними демократы - того же поля ягоды. Того и гляди тоже убьют 100 миллионов человек.



Конечно, ни про Хиросиму-Нагасаки, ни про японские зверства в Корее и Китае, ни про спровоцированные США и Британией две мировые войны, ни про бойню во Вьетнаме, Ираке, Югославии, Афганистане, ни про спонсирование международного терроризма и наркобизнеса в США не говорят, как в доме повешенного о веревке. Но направление мысли республиканцев способно понравиться.



Конечно, подводить к тому, что Байден может взобраться на броневик и под красным знаменем с кепкой в руке призвать к пролетарской революции - это некоторый эмоциональный перехлест. Но американцы юмора не почувствуют. Им ведь историю КПСС и научный коммунизм не преподавали, и потому отличить левого от правого они не могут. Они верят, что можно быть левым, не требуя уничтожения частной собственности и диктатуры пролетариата, хотя в случае с Байденом не это важно.



А важно то, что американский мыслящий класс понимает - близится эпоха ослабления американской гегемонии, сопряженная с яростными войнами и борьбой между многими центрами силы, где США станут не единственными, а одними из многих. Уже сейчас в США практически некого выставлять на президентские выборы, кроме двух стариков, вызывающих больше вопросов, чем дающих ответов.



Может, действительно правы те, кто утверждает, что Трамп - последний президент США? Сон разума рождает чудовищ, а афера демократов, растянутая на весь срок Трампа, поистине чудовищна. Три года демократы через дорогостоящие и пустые расследования старались разрушить президентство Трампа. Неужели все делалось ради приведения к власти призрака Байдена? Он теперь будет олицетворять величие Америки? С трясущимися руками и еле слышным голосом это вряд ли получится сделать.



30 сентября 2020

Александр Халдей