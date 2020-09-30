Выпустили из каталажки "черного генерала" КазФинпола Аманбаева. Отсидел 5 из 14 лет и исправился?

00:28 01.10.2020

"Черный генерал" Аманбаев вышел на свободу

Ранее ему сократили срок наказания до 5,5 лет.



Бывшего главу финпола Алматы Амирхана Аманбаева по прозвищу "черный генерал" освободили из колонии. Пару месяцев назад ему сократили срок наказания с 14 лет до 5,5 лет, передает zakon.kz.



В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что Аманбаев вышел на свободу 4 сентября этого года.



В отношении гражданина Аманбаева Амирхана Тапашевича 1959 года рождения сообщаем, что последний действительно 4 сентября текущего года освободился по отбытию срока наказания из учреждения минимальной безопасности ЕЦ-166/10 Департамента УИС по городу Нур-Султану, - говорится в официальном ответе на запрос.

Напомним, 2 марта 2015 года генерал-майора Аманбаева арестовали по подозрению в руководстве ОПГ. 5 марта он был арестован на два месяца. Позже переведен под домашний арест. Однако осенью того же года его поместили под стражу из-за того, что он нарушил условия содержания.



Амирхана Аманбаева обвинили в пособничестве, лжепредпринимательстве, создании или руководстве ОПГ, отмывании денег, полученных преступным путем, получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно данным обвинения, участники ОПГ Аманбаева, которого СМИ прозвали "черным генералом", организовали 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 млрд тенге.



В 2017 году Аманбаева осудили к 14 годам лишения свободы.



Летом 2020 года Кассационная инстанция пересмотрела его дело и установила, что приговор в отношении Аманбаева был постановлен с явным обвинительным уклоном. Выяснилось, что приговор был правильным только по одному эпизоду злоупотребления должностными полномочиями. Срок наказания ему сократили до 5,5 лет.



В разные годы Аманбаев работал прокурором Костанайской и Карагандинской областей, председателем комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи. С февраля 2012 года являлся начальником департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы. Осенью 2014 года в связи с расформированием агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью перешел на работу в Генпрокуратуру.