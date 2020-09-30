Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах. Армения и Азербайджан повышают ставки в битве за спорный регион, - "Къ"

08:36 01.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №179 от 01.10.2020, стр. 6

В Нагорном Карабахе в среду продолжались ожесточенные боевые действия с применением танков, авиации и ракетно-артиллерийского вооружения. Четвертый день войны показал: азербайджанские войска не намерены останавливать "контрнаступление" до тех пор, пока не добьются решающего успеха. Как дал понять президент Азербайджана Ильхам Алиев, война прекратится только после восстановления территориальной целостности страны. Однако Армения оказывает противнику упорное сопротивление и не исключает такого решительного шага, как официальное признание Нагорно-Карабахской республики. После этого любые посреднические миссии - например, президента Франции Эмманюэля Макрона, взявшего на себя роль миротворца,- можно будет считать обреченными на провал.



"У нас одно условие"



На четвертый день боев в Нагорном Карабахе окончательно стало ясно, что конфликт приобретает затяжной характер. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пока не намерен прекращать объявленное "контрнаступление", а призывы к диалогу в среду назвал неуместными. "Премьер-министр Армении выдвинул семь условий, которые мы отвергли,- заявил президент Алиев.- У нас одно условие - они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении выполнит его, то бои остановятся, не будет проливаться кровь".



Собеседники "Ъ" в Баку в один голос утверждают: на прекращение боевых действий без дополнительных условий в Азербайджане не пойдут.

"Если армянское политическое руководство заявит о готовности к выводу своих вооруженных сил, это будет означать установление прочного мира. Да, там будет определенный график, наблюдатели, разъединительные силы. Но именно с целью вывести войска, а не как раньше: давайте остановим пальбу и будем дальше толочь воду в ступе,- заявил "Ъ" депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков.- У нас есть и финансовые, и людские, и военные ресурсы для того, чтобы продолжать военные действия намного дольше, чем на это способна Армения". Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде также констатировал, что пока ситуация развивается "в русле логики войны". И добавил: "Наступательная операция осуществляется в направлении оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха. Судя по всему, она продолжится - армянская армия не собирается сдавать позиции". А эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Маммадов предположил, что в итоге стороны заключат новое перемирие, которое сделает недействительным то, что было подписано в мае 1994 года: "Но новое перемирие должно включать новые условия, главное из которых - принятие в установленный срок точного графика вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий".



Что нужно знать о конфликте в Нагорном Карабахе

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Никол Пашинян в тот же день дал понять, что идти на уступки Ереван не собирается. Более того, отвечая на встрече с журналистами на вопрос "Ъ", он допустил вариант, который заставит Азербайджан действовать еще решительнее,- признание самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. "Этот вопрос присутствует в нашей повестке. И это не единственный вариант, который мы обсуждаем. Будут приниматься те решения, которые в текущей ситуации будут нам казаться более эффективными",- заявил господин Пашинян.



О том, какой будет реакция Баку, если этот вариант реализуется, в интервью РБК ранее рассказал посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюль оглы. "Реакция самая негативная,- прямо заявил он.- Это сожжение всех мостов".



Разбор полетов



Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в среду продолжались, причем Азербайджан неизменно сообщал о своих победах - о том, что "противник нес большие потери в живой силе и военной технике". А вот боев на международно признанной границе Армении и Азербайджана не было. "После вчерашних авиационных ударов по Варденису на границе Армении активные боевые действия не ведутся. Были отдельные случаи - некоторые разведывательные действия. Сейчас на границе Армении ситуация относительно спокойная",- заявил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян.



Такое положение вещей позволило Еревану наконец сформулировать позицию по поводу обращения в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ): как рассказал "Ъ" Никол Пашинян, этот сценарий пока отложен. "Обращение в ОДКБ - политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах (после перехода которых Армения получит основания обратиться в ОДКБ.- "Ъ") и сформировать их,- сказал он на встрече с журналистами.- Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить или не запустить конкретные процедуры - совсем другой вопрос. Я думаю, что вооруженные силы Армении способны защищать безопасность страны и силы самообороны Карабаха успешно защищают безопасность Карабаха".



Вместе с тем в Армении продолжают настаивать на том, что 29 сентября территорию страны (города Варденис, Мец-Масрик и Сотк) атаковали вооруженные силы Турции - страны, входящей в НАТО.

В среду в Ереване назвали имя пилота, погибшего якобы в результате удара турецкого истребителя F-16 (жертвой стал майор Валерий Данелин), и опубликовали фотографии обломков его самолета - Су-25. В Баку огласили свою версию случившегося. Как заверил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, Су-25 попросту врезался в гору - причем самолетов якобы было два. "Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам",- заявил он. Как пояснил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, действительно, пока нет никаких объективных доказательств участия F-16 в инциденте и вообще в боевых действиях.



Тем временем из Еревана звучат все новые обвинения в адрес Турции. Как утверждают в Минобороны Армении, турецкие F-16 продолжают наносить удары - но уже по Нагорному Карабаху, а координация азербайджанской авиации ведется из командного пункта E7-T на участке Карс-Эрзурум (города на востоке Турции). Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, в среду лишь повторил то, что говорил во вторник,- о поддержке Баку "и на поле боя, и за столом переговоров". Кроме того, господин Чавушоглу рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал своему российскому коллеге Владимиру Путину план урегулирования нагорнокарабахского конфликта "по примеру совместной работы в Сирии", но тот не принял предложение. В Кремле этот тезис пока не комментировали.



Политика Анкары вызывает все большее раздражение не только в Армении, но и в соседней Грузии. Армяне, живущие в районе Самцхе-Джавахети, в ночь на среду перекрыли автомобильную трассу через пограничный КПП "Карцах" на грузино-турецкой границе. Молодые люди скандировали "Армения" и "Арцах" (армянское название Нагорного Карабаха) и утверждали, что по автотрассе через Грузию турецкое оружие поставляется в Азербайджан, а грузинские власти "закрывают на это глаза". С большим трудом властям удалось уговорить участников акции открыть дорогу, но блокада может возобновиться в любой момент, причем не только на автотрассе, но и на стратегически важной железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс-Стамбул, проходящей как раз через армянские районы. Возмущения местным армянам прибавляет тот факт, что грузинские власти не пустили в Армению груз гуманитарной помощи, собранный для "воюющего народа Арцаха", объяснив это пандемией коронавируса.



Появился у Армении и более сильный защитник - президент Франции Эмманюэль Макрон. Его заявление позволяет судить о том, что Париж склоняется к поддержке Армении.

"Поскольку уже было установлено, что обстрел был произведен со стороны Азербайджана, я потребовал, чтобы это наступление было прекращено, и со всей ясностью осудил эти меры, которые мы рассматриваем как непропорциональные даже несмотря на то, что имели место столкновения на границе и в регионе",- сказал он. И обратил внимание на "политические заявления Турции - необдуманные и опасные".



При этом господин Макрон анонсировал свои переговоры по карабахской теме с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Похоже, что в отличие от самих участников конфликта французский лидер надежду на дипломатическое урегулирование карабахской проблемы по-прежнему не теряет.



Кирилл Кривошеев; Айк Халатян, Ереван; Георгий Двали, Тбилиси