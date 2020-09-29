"Нам нужен Сталин". В чем опасность этой фразы для Казахстана? - Р.Абдрахманов

08:43 01.10.2020

Не секрет, что ностальгия по "сильной руке" является одним из главных трендов в массовом сознании на постсоветском пространстве. Где-то она проявляется больше, где-то меньше. Но так или иначе ее наличие уже давно стало очевидным фактом. О природе этого парадоксального феномена и некоторых латентных факторах, влияющих на его усиление, рассуждает политический обозреватель Рахимбек Абдрахманов.



"Сталинизация" сознания как-то незаметно ускорилась на территории постсоветского пространства, в том числе и Казахстана. Такая трансформация общественных взглядов происходит на фоне масштабной культурно-образовательной депопуляции и, как следствие, "шариковизации" сознания малообразованного большинства. Ведь чем менее грамотен и информирован человек, тем больше возможностей убедить его в том, что единственным ответом на проявления социально-экономической несправедливости в обществе является возвращение авторитарного диктатора, чья решительность и жестокость якобы способны "излечить" государство ото всех "недугов" и в корне переломить ситуацию. Чем чаще малообразованный человек в своей повседневной жизни сталкивается с теми, кто олицетворяет собой эту самую несправедливость, будь то коррумпированный полицейский, продажный судья, проворовавшийся чиновник или бесчинствующий олигарх, тем громче он взывает к возвращению сталинской эпохи с ее единственным ответом на подобные проявления: "к стенке – и никаких проблем".



Что есть "шариковизация" массового сознания? Это процесс деградации мировосприятия, когда отвергаются образованность, достижения науки, культуры, технологический прогресс, когда ввиду закономерной ограниченности сознания человек пытается свести все к простым и понятным для себя постулатам. Такая модель поведения характерна для людей, которые не имеют глубокого и качественного образования либо приобрели, так сказать, неприменимые знания, то есть потерявшие актуальность, не отвечающие требованиям современного общества и нарастающим вызовам времени.



Именно отсюда берет свое начало такое деструктивное общественное явление, как массовая "сталинизация" сознания. Ведь встроить подобный "тренд" в систему ценностей малообразованного и малокультурного человека несложно – по той простой причине, что для этого не нужно "прогонять" индивидуума через школу и университет. Прибавьте то обстоятельство, что граждане страны в массе своей ощущают себя лишними на празднике жизни наших "элит", которые узурпировали власть, средства производства, крупнейшие месторождения, прибыльные предприятия и отгородились от общества высокими "заборами" запретов и ограничений.

Как следствие, формируется негласная консолидация малообразованного и обделенного большинства вокруг идеи репрессий по примеру и подобию сталинских в отношении "элитного" меньшинства. Ведь именно образ Сталина ассоциируется с той социальной справедливостью, которой жаждет каждый оставшийся "не у дел". Ему кажется, что только жесткий и бескомпромиссный диктатор, готовый судить, вешать и стрелять, способен исправить положение. Однако тут существует одно большое "но", которое оголтелые поборники возвращения советских "кровавых вождей" упускают из виду и о котором "скромно" умалчивают трендсеттеры, вливающие в наши уши имя Сталина и его методы как единственный вариант решения всех социально-экономических и общественно-политических проблем.



Во-первых, ревностным апологетам сталинизма было бы небесполезно и даже необходимо знать, что моральная разнузданность советских вождей эпохи "отца всех народов" по своим масштабам и бесчинству не уступала той, что характерна для нынешних элит. Вереницы любовниц, роскошные загородные дачи, богатые коллекции предметов старины, изысканная кухня - это то, в чем никогда не отказывали себе партийные боссы. Причем даже тогда, когда вокруг бушевали голод, разруха, война и другие катаклизмы. Иначе говоря, с точки зрения морально-патриотической компоненты элита сталинской эпохи мало чем отличалась от нынешней.



Во-вторых, коррупция в высших эшелонах власти того периода тоже присутствовала. Единственное – для этого необязательно было брать взятки и уводить средства в офшоры. Партийно-хозяйственные боссы могли получить что угодно и когда угодно, одним телефонным звонком. Многие директора предприятий СССР, партийные лидеры, генералитет получали заработные платы, которые значительно превышали оклады советских рабочих, имели массу льгот и привилегий (в решении жилищного вопроса, в плане доступа к дефициту и т.д.). О радикальном расслоении советского общества в сталинскую эпоху написано немало, так же, как и о не совсем аскетичном образе жизни самого диктатора.



В-третьих, и это главное, с возвращением "Сталина" вернутся и все те "опции" режима, от которых общество до сих пор не может прийти в себя. Это доносы, сфабрикованные обвинения, пытки в тюрьмах и рабское существование в лагерях, массовые убийства простых людей и представителей интеллигенции, оказавшихся не в то время и не в том месте, тотальный контроль над общественной жизнью, всеобщий страх перед правоохранительными органами как слепым орудием массовых репрессий в отношении неугодных, подчинение судебной системы государственной карательной машине и многое другое.



Возникает вопрос: откуда берутся эти самые инспираторы, призывающие к возвращению во власть диктаторов, подобных усатому вождю? Кто те люди, которые так радеют за восстановление прежних методов контроля государства над обществом и личностью? В чем их интерес, и есть ли в таких призывах хоть малая толика здравого смысла?



В поисках ответов на эти вопросы вы неизбежно обнаружите ряд источников, среди которых фигурирует некое Агентство интернет-исследований (англ. Internet Research Agency). На поверку выясняется, что данная организация есть не что иное, как российская фабрика "троллей", за которой стоят компании, близкие к властям РФ.



Деятельность этого агентства направлена на дезинформацию, формирование определенного общественного мнения, в том числе на дискредитацию российской оппозиции. Оно использует фейковые аккаунты в крупных социальных сетях и онлайн-изданиях, на форумах и в видеохостингах для продвижения интересов заказчика, занимаясь в основном распространением прокремлевской точки зрения во внутренней и внешней политике (включая вооруженный конфликт на востоке Украины и гражданскую войну в Сирии).



В докладе специального прокурора США Роберта Мюллера указывалось на то, что организация финансируется за счет компаний, получающих прибыль с подрядов Министерства обороны РФ, и это является косвенным подтверждением ее ангажированности с действующей властью.



Но зачем, с какой целью подобные лобби-ресурсы столь активно проповедуют сталинизм и советскую эпоху? В чем гешефт? Ответ лежит на поверхности. Россия переживает эпоху нового вождя, намеревающегося править политическим "балом" до самого своего биологического конца. Чтобы удержать общество от соблазна смены "пересидевшей" элиты, эта самая элита использует все доступные ей инструменты, наиболее действенным из которых она считает информационную работу, направленную на создание популярной в массах и работоспособной идеологической концепции.



Ее ядром является возрождение российской империи на принципах новой, постсоветской диктатуры, предусматривающей рыночную экономику и наличие формальных инклюзивных демократических институтов (это напоминает китайскую модель государственного устройства). Конечно же, в новую кремлевскую идеологию входит программа поэтапного воссоединения России с бывшими колониями, и работу в этом направлении мы с вами уже видим на примерах Украины, Грузии, Белоруссии.



Казахстан в силу ряда исторических и территориальных факторов занимает в программе воссоединения особое место. Как пишет в своей статье "Виртуальное око старшего брата" журналист Анна Полянская, работа прокремлевского веб-троллинга основана на следующих идейных ценностях: реставрация сталинских и советских традиций, культ личности Путина, агрессивность и милитаризм, оголтелая ксенофобия, ностальгия по СССР, обвинение либералов в русофобии, антиамериканизм и антизападничество. Все это весьма согласуется с политикой российской элиты по реинтеграции бывших советских республик вначале на экономических, а затем и на политических принципах. И коллаборация между нашими странами в рамках ЕАЭС уже давно перестала находиться в исключительно экономических рамках.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

29-09-2020