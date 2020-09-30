Ах вы су-у-у... дари мои. 15 кыргызских партий подписали "Договор о свободе слова"

08:46 01.10.2020

1 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Договор о свободе слова подписали 15 партий: обещают неукоснительно соблюдать



Представители политических партий, участвующих в парламентской гонке, и представители медиасектора подписали Договор о свободе слова. Документ был представлен Общественным объединением "Журналисты" и Независимым союзом журналистов Кыргызстана.



Инициаторы акции считают, что совместными усилиями медиасектор может внести вклад в укрепление свободы слова, независимость СМИ и интернета в Кыргызстане. Представители 15 политорганизаций, подписавшие соглашение, заявили 24.kg, что поддерживают саму идею и в случае прохождения в парламент обязуются сотрудничать со СМИ и не атаковать свободу слова.



Не хотят наладить диалог с журналистами только в партии "Кыргызстан". Политорганизация не стала подписывать Договор о свободе слова.



В штабе заявили, что выступают за свободу слова и воевать со СМИ не планируют. Напротив, убеждены, демократическое общество - сильное и развитое, немыслимо без независимых медиа. Однако от подписания уклонились.



Журналист 24.kg поинтересовалась у партий: действительно ли они намерены защищать свободу слова, когда попадут в Жогорку Кенеш. Вопрос не случаен, ведь в списках некоторых политобъединений есть ныне действующие депутаты - инициаторы закона "О манипулировании информацией" и его активные сторонники.



Адилет Султаналиев, руководитель медигруппы штаба партии "Биримдик":



- Партия поддерживает все усилия по укреплению свободы слова, ведь это одна из высших ценностей независимого демократического Кыргызстана. Наша партия готова взять на себя ответственность и поддерживать принципы демократии, прав человека и свободы слова. Но сегодняшний уровень свободы прессы накладывает особую ответственность на работников средств массовой информации.



Журналистское слово должно быть острым, актуальным, но в то же время объективным и обоснованным. Оно не должно задевать чье-либо достоинство, содержать клевету, будоражить общество.



Объективная журналистика будет способствовать очищению общества и его развитию. Именно к такой журналистике мы должны стремиться.



Адилет Султаналиев

Именно такой мы ее должны сделать. Это наша общая цель. Мы должны вместе разделять ответственность за будущее нашего государства.



Канатбек Азиз, кандидат в депутаты от партии "Мекеним Кыргызстан":



- Подписание Договора о свободе слова в очередной раз подтверждает актуальность и значимость этого вопроса в нашем обществе. Более того, идет в унисон с разработкой нашей партией интернет-конституции. Она подразумевает общественный договор между пользователями и государством, прописывает права и обязанности граждан и госорганов.



Мы считаем, что реализацией Договора о свободе слова будет являться как раз принятие интернет-конституции.



Канатбек Азиз

Тилек Токтогазиев, кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен":



- Свобода слова - одна из главных свобод, которая является основой для построения здорового, демократического общества. Мы всегда выступали за независимость СМИ.



Естественно, наша партия будет придерживаться тех пунктов, которые отражены в договоре. Для нас это не пустой звук и не очередная декларация.



Тилек Токтогазиев

Азият Жекшеев, кандидат в депутаты от партии "Реформа":



- Конечно, будем придерживаться буквы Договора о свободе слова. Когда Гульшат Асылбаева предложила Закон "О манипулировании информацией", мы были из тех, кто организовал митинг в поддержку независимости СМИ и потребовал от автора отозвать непопулярный документ. Так что отчасти в том, что президент отправил его на доработку, есть и наша заслуга.



Мы настаиваем - СМИ должны быть свободны и вольны в своих высказываниях и публикациях. Никаких препятствий для их деятельности быть не может.



Азият Жекшеев

Алмамбет Шыкмаматов, кандидат в депутаты от партии "Бир Бол":



- Разумеется, мы поддерживаем все пункты этого договора, его концепцию. Только там, где уважают журналистов, их права, может быть демократия и сильное гражданское общество.



Свобода слова - это святое, и никто не может и не должен покушаться на нее. Это то, что внутри каждого из нас должно быть.



Алмамбет Шыкмаматов

Назаркул Жоошбаев, пресс-секретарь партии "Бутун Кыргызстан":



- Наша партия всегда стояла на страже свободы слова. Естественно, что, придя в Жогорку Кенеш, мы не забудем о СМИ и будем защищать интересы журналистов.



Всякие инициативы, направленные против свободы слова, мы будем блокировать.



Назаркул Жоошбаев

Айсулуу Мамашова, кандидат в депутаты от партии "Замандаш":



- Свобода слова неприкасаема, это конституционное право каждого гражданина. У нас в партии соавторов инициативы, выдвинутой Гульшат Асылбаевой, нет. Подобные идеи мы не поддерживаем и, конечно же, будем следовать пунктам договора, который подписали.



Жылдызкан Джолдошова, кандидат в депутаты от партии "Мекенчил":



- Да, мы подписали Договор о свободе слова и поддерживаем каждый его пункт. Когда будем в Жогорку Кенеше, в обиду журналистов не дадим.



Свобода - это наше будущее. Если Кыргызстан не будет придерживаться этого принципа, тогда нам надо отказаться от статуса демократического государства.



Жылдызкан Джолдошова

Михаил Халитов, кандидат в депутаты от партии "Ыйман нуру":



- Я и без договора всегда выступал за свободу слова. Но в рамках этого документа, конечно, в парламенте будем отстаивать права журналистов и поддерживать независимость и непредвзятость СМИ.



Я ни с какими инициативами, подрывающими основы свободы слова, выступать не намерен.



Михаил Халитов

Шаиста Шатманова, представитель партии "Социал-демократы Кыргызстана":



- Партия коллегиально поддержала концепцию Договора о свободе слова. Мы считаем, что это очень важный и своевременный документ. Поэтому будем стараться воплотить в жизнь все его пункты.



Аяз Баетов, кандидат в депутаты от партии "Республика":



- Наша партия всегда выступала за свободу слова. Поднимите историю вопроса: члены нашей политической организации, которые составляют сегодня костяк "Республики", еще в бакиевские времена защищали независимость СМИ и стояли на страже основных принципов прозрачной и объективной журналистики. Разумеется, мы свою позицию не поменяем и когда будем заседать в Жогорку Кенеше.



Хочу отметить, этот договор все-таки многие партии, которые были на церемонии, кричали, умничали, подписали для галочки. Среди них есть откровенные душители свободы слова.



Аяз Баетов

Муххамед Агибаев, кандидат в депутаты от партии "Мекен Ынтымагы":



- Наша партия планирует придерживаться этого договора. Мы выступаем за свободу слова, и для нас это не пустой звук. Считаю, что политики и журналисты должны быть партнерами. Без объективной и честной журналистики нет развития.



Адилет Асаналиев, кандидат в депутаты от партии "Ордо":



- В наших рядах нет чиновников и депутатов. Мы открыты для общества, для журналистов. Раз мы подписали договор, то будем придерживаться его буквы. Но считаем, что должна быть не только свобода, но и ответственность, причем в равной степени со стороны всех участников.



Максат Мамытканов, кандидат от партии "Чон казат":



- Мы готовы защищать журналистов и независимые СМИ. Готовы инициировать законопроекты, направленные на поддержку свободы слова. Все должно быть сбалансировано и объективно, тогда можно говорить о том, что пункты договора исполняются всеми участниками и не являются декларативными.



Хотелось бы, чтобы и представители СМИ не выходили за рамки этических норм, не занимались распространением фейков и не клеветали на честных людей.



Максат Мамытканов

Азатгуль Бейшенбаева, сотрудник штаба партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых действий:



- Не хотелось бы, конечно, чтобы этот договор, его пункты остались только на бумаге, и те, кто его подписал, забыли о нем, как об очередной декларации. Конечно, если мы окажемся в Жогорку Кенеше, мы нашим коллегам напомним об этом соглашении.



К сотрудничеству с журналистами мы готовы, но хотелось бы, чтобы и масс-медиа тоже не отступали от правил и не трактовали свободу слова как вседозволенность.



От редакции. В предвыборный период кандидаты в депутаты традиционно обещают защищать свободу слова, много рассуждают о демократии, гражданском обществе, правах человека. Но стоит попасть в Жогорку Кенеш, большинство о своих заверениях забывает. В каждом созыве есть обиженные на журналистов и блогеров.



Договор о свободе слова подписали 15 из 16 участвующих в парламентских выборах-2020 партий. Все они заверяют, что готовы следовать его букве и не станут попирать права не только медиасообщества, но каждого гражданина на свободу слова и самовыражения. Этот договор можно считать важным историческим шагом, он - первое в истории независимого Кыргызстана консолидированное обращение медиасообщества к политикам не только с призывом не нарушать взятые на себя обязательства, но и конкретным списком требований и шагов для развития и поддержания свободы слова в стране.