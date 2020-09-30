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Старпер-шоу. В США завершились скандальные теледебаты Трамп-Байден
08:57 01.10.2020

В США завершились скандальные теледебаты

Максим Макарычев

В США закончились теледебаты, которые наверняка будут признаны самыми скандальными в истории американских предвыборных кампаний. По данным CNN, Трамп говорил 39 минут, Байден примерно на минуту меньше.
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и кандидат в президенты Джо Байден с женой Джиллой после завершения дебатов.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и кандидат в президенты Джо Байден с женой Джиллой после завершения дебатов. Фото: AFP/JIM WATSONПрезидент США Дональд Трамп с супругой Меланьей и кандидат в президенты Джо Байден с женой Джиллой после завершения дебатов. Фото: AFP/JIM WATSON
Дебаты завершились тем, что Крис Уоллес спросил обоих кандидатов, обязуются ли они сохранять спокойствие и избегать объявления победы до тех пор, пока результаты выборов не будут проверены независимой организацией.

Байден: Вы худший президент в истории Америки
Трамп уклонился от этого обязательства, заявив, что он обеспокоен широко распространенным мошенничеством, хотя мошенничество при голосовании встречается очень редко, отмечает Guardian. "Я призываю своих сторонников участвовать в опросах и очень внимательно следить за ними", - сказал Трамп.

Байден обязался призывать к спокойствию и избегать объявления преждевременной победы, подчеркивая, что все бюллетени в гонке должны быть подсчитаны. На этом напряженные и необузданные дебаты закончились.

Комментаторы уже описывают дебаты как "пожар в мусорной корзине" и как "отвратительное шоу". "Это был беспорядок внутри пожара в мусорном контейнере, внутри крушения поезда, - сказал ведущий CNN Джейк Таппер. - Это были худшие дебаты, которые я когда-либо видел. Это даже не было спором. Это было позором". Как отмечает собкор ВВС в Северной Америке, целью Дональда Трампа во время этих дебатов было сбить с толку Джо Байдена - и уже через несколько минут после начала стало ясно, что он планировал сделать это, постоянно перебивая бывшего вице-президента.

Трамп: Экономика США рухнет, если президентом будет Байден
Трамп и Байден скатились к взаимным обвинениям в адрес друг друга и фактически не обсудили большинство из шести заявленных тем. Львиная часть дискуссии была посвящена пандемии коронавируса и медицинским проблемам. В принципе Трамп снова не предложил какой-либо четкой стратегии и показал свою слабость в вопросе борьбы с COVID-19, чем не преминул воспользоваться Байден. Повредил ли Байден Трампу вопросом о его "скрытых налогах"? Не факт, отметили наблюдатели. Когда Байден сказал, что Трамп платит меньше федеральных налогов, чем школьные учителя, эта информация, которая могла стать мощным аргументов потонула в потоке взаимных оскорблений.

Стороны действительно не стеснялись в оскорбительных эпитетах. Дебаты носили хаотический характер и часто сопровождались отступлениями и нападками на оппонента, в основном со стороны действующего президента. В ответ Байден назвал президента "клоуном", лжецом" и "расистом".

Масла в огонь подливал ведущий, пытаясь остудить пыл президента. "Я считаю, что стране будет лучше, если мы позволим обоим говорить с меньшим количеством перерывов. Я призываю вас, сэр, сделать это", - сказал Уоллес Трампу. "Ну, тогда, и его тоже", - парировал Трамп. "Ну, честно говоря, вы больше мешаете", - ответил Уоллес. "Но и он делает много", - сказал Трамп. "Нет, меньше, чем вы", - заключил Уоллес, прежде чем перейти к следующему вопросу.

30.09.2020

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601531820
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