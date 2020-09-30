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Камчой по жопе - а-я-яй. У узб-хокимов отобрали некоторые "функции"
09:52 01.10.2020

Упразднены некоторые функции и полномочия хокимов
Хокимам сократили число функций и полномочий в сфере водопользования, лесоустройства, защиты атмосферного воздуха и растительного мира.

Из законодательства исключены несколько функций и полномочий местных исполнительных органов, касающиеся водопользования, административной ответственности, лесоустройства, а также защиты атмосферного воздуха и растительного мира. Соответствующие изменения предусмотрены законом, который президент Узбекистана подписал 28 сентября.

Документом внесены изменения в закон "О воде и водопользовании". Предприятия, деятельность которых оказывает воздействие на состояние воды и водных объектов, больше не будут согласовывать с хокимиятами проведение технологических, лесомелиоративных, агро-, гидротехнических и санитарно-технических мероприятий.

Кроме того, хокимы лишились полномочий давать предприятиям и организациям письменные указания по проведению мероприятий для предотвращения:

наводнений, потопов и сырости;
разрушений берегов, защитных дамб и других сооружений;
заболачивания и засоления земель;
эрозии почвы, возникновения обрывов и обвалов, селевых потоков.
Местные исполнительные органы власти больше не смогут принимать решения об использовании водозаборных сооружений для питьевых, бытовых и других нужд населения. Данные полномочия переданы территориальным подразделениям министерств водного хозяйства и жилищно-коммунального обслуживания, а также Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам

Согласно изменениям, внесенным в закон о защите атмосферного воздуха, хокимы лишились полномочий по принятию решений касательно ограничения, приостановления или прекращения деятельности, связанной с нарушением нормативов, допускающих выброс в атмосферу загрязняющих веществ.

В результате внесения поправок в закон "О лесе" хокимы лишились также полномочий по ограничению, приостановлению и прекращению деятельности организаций, причиняющей вред состоянию лесов.

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Помимо этого, местные исполнительные органы больше не будут выдавать разрешения на использование диких растений для скотоводческих нужд. Это следует из изменений, внесенных в закон о защите растительного мира.

Ввиду внесенных в Кодекс об административной ответственности изменений упразднены полномочия хокимов по принятию решений и определению некоторых правил о привлечении к административной ответственности.

Изменения вступили в силу 29 сентября с официальным опубликованием закона.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601535120
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