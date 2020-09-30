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Губернатор российской Камчатки создал "министерства счастья". На зиму завезли пароход с "огненной водой"?
10:04 01.10.2020

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано "министерство счастья" - министерство социального благополучия и семейной политики, говорится на сайте правительства Камчатки.

"Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название - министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье", - приводит пресс-служба слова Солодова. Губернатор отметил, что для него важно уйти от "министерства обиженных и обездоленных". "Может это из наших уст звучит немного пафосно и декларационно, но на самом деле другой мотивации у руководителя региона, я считаю, быть не может"", - пояснил Солодов.

28 сентября пять членов правительства Камчатского края покинули свои посты. В правительстве, по словам Солодова, формируется новая структура органов власти для повышения ее эффективности.

13 сентября 38-летний Владимир Солодов одержал победу на выборах главы региона. В апреле он был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края. До него губернатором был Владимир Илюхин, он ушел в отставку.

Источник - vedomosti.ru
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