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Кому не терпится сжечь Азербайджан и Армению в огне междоусобия? - В.Прохватилов
11:02 01.10.2020

Как взорвать мир новой Кавказской войной

Утром 27 сентября начались боевые действия по всей линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и что есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" и Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В НКР сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе Степанакерт. В Карабахе объявлено военное положение, начата мобилизация. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила также Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и ввел в республике комендантский час.

Стороны заявляют о больших людских потерях противника. Азербайджанское Минобороны говорит о гибели 550 армянских военных. Армянская сторона заявляет о потерях противника в сотни человек. Цифры несуразные. Они говорят о намерениях сторон воевать в основном в информационном пространстве: в современных локальных конфликтах столь крупные потери могут быть лишь в небоевых случаях, например при катастрофе военно-транспортного самолета.

Для сравнения: за всю операцию "Щит Евфрата" Турция потеряла всего пять танков "Леопард". В результате боевых действий погибли 67 турецких военных и 560 солдат протурецкой "сирийской свободной армии". В ходе турецкой операции "Весенний щит" в Идлибе потери сирийской армии составили всего 74 военнослужащих. Когда же стороны рапортуют о гибели в боевых действиях в течение суток локального конфликта сотен солдат противника – это ненаучная фантастика.

Боевые действия в Нагорном Карабахе не могут продлиться долго. Какие бы цели ни ставили те, кто намеренно разжег конфликт, есть ряд военно-технических факторов, которые не позволят долго бомбардировать общественность сводками о небывалых победах.

Запасы вооружений как у Азербайджана, так и у Армении ограничены, а их воспроизводство невозможно, так как обе стороны воюют покупным вооружением, не имея собственного полноценного ВПК. Боевая техника в военных конфликтах быстро выходит из строя, а ее ремонт и возвращение в строй – дело небыстрое.

В Армении освоен капитальный ремонт многих типов военной техники, в том числе танков Т-72, на станкостроительном заводе в Чаренцаванце, одном из основных танкоремонтных заводов СССР. Сейчас мощности ЧСЗ позволяют предприятию капитально ремонтировать и частично модернизировать пять танков в месяц. С такой базой вести интенсивные долгосрочные боевые действия невозможно. Возможности единственного в Азербайджане Бакинского танкоремонтного завода "Джихазгайырма" еще более ограничены. Такие же ограниченные возможности у конфликтующих сторон и по другим видам вооружений и военной техники.

Глава польского правительства с чешским премьером на саммите Вишеградской группы. Источник: premier.gov.pl

Боевые действия между двумя странами Закавказья могут продолжаться достаточно долго или на уровне небольших тактических групп на локальных участках ТВД, или в крупных масштабах, как сейчас, но короткое время. Однако этот конфликт может стать исключением, ибо в интересах ряда внешних сил (но не в интересах Азербайджана и Армении!) – надолго превратить конфликт в Нагорном Карабахе в зону вялотекущих боевых действий.

"За азербайджано-армянским конфликтом, который активно разгорается последние дни, стоят… прежде всего, Анкара и Тель-Авив, а за ними Вашингтон и Лондон", – пишет РУССТРАТ. Неслучайно горячая фаза вооруженного конфликта была приурочена к российским военным учениям "Кавказ-2020". Москве хотят продемонстрировать, что у нее не может быть на Кавказе сферы собственных геополитических интересов.

Курдский ресурс Afrinpost сообщает названия подразделений переброшенных в Азербайджан через Турцию сирийских боевиков, участвующих в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Согласно этой информации, в ходе боев погибли уже свыше 80 боевиков; это значит, что они находятся в первой линии атакующих порядков азербайджанских подразделений.

По данным правозащитной организации Human Rights Organisation – Afrin, "более 4000 вооруженных сирийских наемников из протурецкой Сирийской национальной армии сейчас участвуют в боях Азербайджана против Армении".

Турция открыла два вербовочных центра для найма сирийских боевиков, направляемых в Азербайджан, сообщает Afrinpost. Сирийским наемникам отправившимся воевать в Карабах, платят от 1500 до 2000 долларов. После того как турецкие власти снизили зарплату сирийским наемникам в Ливии, желающих отправиться воевать на Кавказ стало так много, что из них образовались длинные очереди.

Азербайджанская армия сейчас копирует отработанную турками в Ливии и Сирии тактику наступления с применением беспилотников и массированной огневой поддержкой артиллерии и РСЗО, что позволяет предположить участие турецкого Генштаба в оперативном планировании боевых действий против НКР. Турция имеет опыт операции на схожем театре военных действий в сирийском Африне. Там активно применялись турецкие БПЛА и боевики Al-Hamzat Division, переброшенные сейчас в Азербайджан. До сих пор все наступления азербайджанских военных в горах Нагорного Карабаха не имели успеха.

Кроме Турции действия Азербайджана в НКР поддержал Пакистан, давний заповедник британской разведки МИ-6. Во время недавней встречи министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза "были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в области безопасности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в борьбе с терроризмом, в том числе развитие отношений между военно-морскими и военно-воздушными силами двух стран, а также проведение совместных учений", сообщил азербайджанский ресурс Trend News Agency.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ на открытии памятника "Солидарности". Источник: Официальная страница Мирчи Дан Джоанэ в "твиттере"

Пакистан – единственное государство в мире, которое не признает Армению как независимое государств и полностью поддерживает позицию Азербайджана. Треугольник Пакистан-Турция-Азербайджан становится важнейшим фактором стратегической ситуации не только на Кавказе, но и в пределах Большого Ближнего Востока, пишет американский независимый портал IndraStra.

В нынешнем конфликте вокруг Нагорного Карабаха военные цели не первостепенны. Азербайджанская армия даже при поддержке Турции не способна прорвать оборону НКР и может добиться в лучшем случае локальных успехов на небольших участках фронта вдоль линии соприкосновения. Целью всей операции является попытка заставить Россию выйти из устойчивого положения динамического равновесия и выступить в поддержку армянской стороны. Тогда против России окажутся Запад и вся мусульманская умма. А две закавказские республики, считавшиеся когда-то братскими, сгорят в пламени междоусобия.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 30.09.2020

Источник - fondsk.ru
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