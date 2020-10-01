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Элиты - слабое звено в безопасности России. Получится ли их национализировать?
13:20 01.10.2020

Запрет второго гражданства для чиновников - помощь России или только пиар-ход

Ольга Слабада
Материал комментируют:
Сергей Обухов

Еще в 2018 году Россия вышла в мировые лидеры по проценту ультрабогатых россиян (активами более $ 30 млн), которые имеют второе гражданство. По данным из доклада World Wealth Report, тогда 58% сверхбогатых граждан России имели также второе гражданство, и 45% думало о том, чтобы сменить место постоянного проживания.

Всего же с 2014 по конец 2019 года в МВД о наличии второго гражданства или вида на жительство иностранного государства сообщили свыше 543 тысяч россиян. Примерно треть из них предпочли в качестве второй родины страны СНГ. Но еще 6% из сообщивших о наличии второго паспорта выбрали новым домом США и Германию. Однако ФМС считает, что число россиян, не сообщивших о наличии второго гражданства, в разы больше.

Активно россияне рвутся в Кипр. Только в 2017 году гражданами страны стали 1313 человек. В 2020 году лидером по запросу на получение "золотого паспорта" - гражданства в обмен на инвестиции - снова стал Кипр. На то есть причина: граждане страны имеют право на безвизовые поездки в 164 страны мира. Ради таких возможностей будущие киприоты готовы жертвовать по € 2 млн - это минимальная сумма вложений в экономику страны. При этом, примерно четверть всех заявок приходит именно из России. Наиболее богатых россиян Кипр так и притягивает.

Для России вопрос гражданства самых богатых людей актуален еще и потому, что самих сверхбогатых у нас много. Наша страна занимает девятое место в мире по их количеству. По данным на 2019 год, состояние свыше $ 30 млн имели 8924 россиянина. В абсолютно выражении это девятое место в мире.

В недавнем интервью "Свободной Прессе" юрист Дмитрий Аграновский рассказывал, что именно чиновники, руководствующиеся интересами еще какой-то страны, а не только России, то есть имеющие второе гражданство, опасны для стабильности государства. Особенно если они находятся в высших эшелонах власти. Их активность потенциально может привести к повторениям белорусских событий 2020 года в России в 2024 году.

- Вся элита Лукашенко была едина вокруг президента, потому что не имела ни детей на Западе, ни счетов там. У нас же это совершенно не так. За народ я спокоен, а вот за часть элиты, в том числе за часть тех, кто окружает президента, я волнуюсь, - говорил Дмитрий Аграновский. - Именно они - наше слабое звено, которое необходимо для оранжевых технологий. Часть нашей элиты имеет счета и детей на Западе, и связывает с ним свое будущее. Но я уверен, что не только я сам это понимаю, но и Владимир Владимирович Путин думает так же. Поэтому не допустит такого развития событий.

Идея необходимости отказаться от чиновников с двойным гражданством витала в воздухе на протяжении нескольких последних лет. Еще прошлой зимой в информационное поле начались вбросы о наличии вторых гражданств у людей, приближенных к президенту. В том числе под раздачу попал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого, как сообщали Telegrqam-каналы, гражданство Франции.

Президент пошел дальше.

Во время обращения к Совету Федерации президент Путин еще раз сказал, что "человек, выбирающий госслужбу, должен быть независим от любого иностранного вмешательства", не должен быть гражданином какой-то еще страны, помимо России.

Теперь это правило может быть оформлено на законодательном уровне. Госдума уже получила на рассмотрение соответствующий законопроект, который в случае его вступления в силу запретит для госслужащих не только второе гражданство, но и вид на жительство или постоянное место жительства в другой стране, банковские счета и имущество за границей.

О том, насколько нужен и действенен в условиях современной России шаг по введению ограничений для госслужащих, "Свободная Пресса" поговорила с секретарем ЦК КПРФ, доктором политических наук Сергеем Обуховым.

"СП": - Запрет на второе гражданство для госслужащих действительно будет способствовать тому, чтобы чиновники пеклись исключительно о России? Это действенный метод или своего рода пиар?

- Это необходимое, но недостаточное условие. Если даже этого ограничения не будет, то о всех остальных мерах национализации элиты, о чем говорит Владимир Владимирович, и говорить не придется. Прежде всего нужно, чтобы хотя бы по документам элиты и чиновники были российскими.

"СП": - То есть о том, насколько действительно мы идем к национализации элит, судить придется не по этому шагу, а по следующим?

- Да. Но если этого шага не сделать, то и разговаривать будет не о чем.

"СП": - Надо ли запрещать второе гражданство, счета в иностранных банках и прочее для всех госслужащих, почему нельзя ограничиваться только высшими эшелонами? Не подадут ли под раздачу те, у кого, например, родственники и гражданство в странах СНГ?

- Я не думаю, что для госслужащего, специалиста первой категории, получающего зарплату в 13 тыс. рублей, актуальна проблема счетов в иностранных банках.

Возможно, стоит ввести некоторые облегчения на действия закона для граждан стран Евразийского Союза. И понятно, что можно было бы ограничиться высшими госслужащими. Но как только мы начнем вводить разделения на "высшие", "средние", "первая категория" и так далее, может начаться произвол.

Госслужащих - больше двух миллионов человек. Хочешь быть госслужащим - удовлетворяй этим требованиям. А не можешь соответствовать - так, пожалуйста, можно идти в бизнес и принимать какие угодно гражданства.

"СП": - Россия лидирует по количеству двойных гражданств среди самых богатых людей страны, почему вообще так получилось?

- Потому что Россия - де-факто колония. И так называемые богатые с двойным гражданством - проводники и смотрящие за процессом утилизации советского наследства перед транснациональными корпорациями. Для них сама Россия - это шабашка, а все ресурсы у них - там, за границей. Это граждане мира, и тут нет ничего нового.

"СП": - Национализация богатств вслед за национализацией элит, на Ваш взгляд, произойдет? Мы движемся в этом направлении?

- Я думаю, что мы семимильными шагами идем к самому разудалому варианту национализации. Если эти 250 тыс. человек - супер богатые, крупная буржуазия, рантье - перестанут жрать в три горла и демонстрировать вопиющую социальную несправедливость.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601547600
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